Рубио подтвердил отказ от участия в переговорах по Украине в Лондоне 9 23.04.2025, 9:13

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После отказа Зеленского признать Крым российским.

Госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон, где пройдут переговоры по завершению войны в Украине. Это произошло после заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев не признает Крым российским в рамках мирного соглашения, пишет New York Times. Представитель Госдепа Тэмми Брюс объяснила решение Рубио его плотным графиком. «Это касается технических проблем в его расписании», — отметила пресс-секретарь.

Встреча должна пройти сегодня, 23 апреля. Помимо Рубио, на ней не будет присутствовать спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, который ведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Американскую делегацию возглавит другой спецпосланник Трампа — Кит Келллог. По данным Axios, на встрече США хотят получить от Украины ответ на свое мирное предложение, которое ранее было представлено Киеву и европейским союзникам Вашингтона. План предполагает, в частности, признание аннексированного Крыма российской территорией де-юре, а остальных захваченных украинских земель — де-факто. Также мирная инициатива подразумевает отказ Украины от членства в НАТО. Зеленский накануне еще раз публично заявил, что Киев не признает юридически Крым российским. «Это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины», — сказал Зеленский. По его словам, украинская делегация на встрече с США и европейскими союзниками в Лондоне сосредоточится на возможностях установления «безусловного прекращения огня».

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