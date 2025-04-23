Как рождественская елка: аналитики показали масштабы пожара на складе боеприпасов под Москвой 1 23.04.2025, 9:26

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Спутники NASA фиксируют горение на всей территории арсенала.

Спутники NASA фиксируют горение на всей территории гарнизона во Владимирской области России, где находится один из крупнейших арсеналов ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ. OSINT-аналитики опубликовали карту космического агентства, на которой видны пожары после взрывов на территории склада.

«Место сияет, как рождественская елка», – написал OSINT-аналитик MT Anderson в X. Exilenova+ добавил, что взрыв произошел на территории 51-го арсенала ГРАУ.

Это один из самых больших складов боеприпасов минобороны России. OSINT-аналитик опубликовал фото арсенала до взрывов и пожара – по состоянию на 26 октября 2024 года.

Telegram-канал Astra сообщил, что система мониторинга пожаров FIRMS зафиксировала возгорание на территории этого арсенала.

На карте обозначены пять термоточек, которые покрывают территорию в три с половиной квадратных километра.

По информации Defense Express, 51-й арсенал ГРАУ содержал 264 тысячи тонн различных боеприпасов и находился под прикрытием самой концентрированной системы ПВО.

Склад расположен всего в 60 км от Москвы и в 530 км от границы с Украиной.

Портал пишет, что, скорее всего, на арсенале произошла детонация ракет с твердым топливом – зенитных или баллистических, а также реактивных снарядов к системам залпового огня.

По словам очевидцев, взрыв был настолько мощным, что «гриб» от него был виден даже за 50 километрах – в Московской области.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев утром 23 апреля заявил, что детонация боеприпасов на складах «постепенно завершается».

В Киржачском районе закрыты школы, ряд предприятий и перекрыли дороги. В нескольких населенных пунктах введен режим ЧС.

Вследствие разлета снарядов пострадали четыре человека. По словам губернатора, несколько боеприпасов упали на гражданские объекты.

Минобороны РФ заявило, что причиной взрывов на территории воинской части стало нарушение техники безопасности.

По данным местных властей, на складе может находиться до 270 тысяч тонн боеприпасов.

В Киржачском районе продолжается эвакуация, в местах временного размещения по состоянию на утро 23 апреля находится 495 человек.

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