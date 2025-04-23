Молодой фермер из Минска планирует заработать миллионы на диковинных для Беларуси ягодах 23.04.2025, 9:35

Многие о них даже не слышали.

Свое сельскохозяйственное предприятие «АгроЛукомль» ныне 27-летний «городской» Назар Мельников начинал четыре года назад вместе со старшим братом. Без «косяков», конечно, не обошлось, они и не скрывают. Но сегодня ребята выращивают черную смородину, голубику, клубнику и делают большие ставки на японскую жимолость и облепиху. Первые плоды бизнес даст уже в этом сезоне, на ягодах амбициозные аграрии планируют зарабатывать миллионы долларов, пишет «Онлайнер».

«Продавал наклейки и фишки»

— Я родился в Минске в обычной семье психолога и преподавателя английского языка. Весь школьный период профессионально занимался баскетболом, я мастер спорта. А потом случилась травма коленного сустава, и со спортом пришлось завязать, — вспоминает молодой человек. — Свое будущее я связывал только со спортом. Ради него пожертвовал многим: не видел ни тусовок с друзьями, ни девочек, ни подросткового баловства. А когда сломался, возник вопрос: чем заниматься дальше?

Примерно в тот же период у Назара умер отец, и денежный вопрос в семье встал довольно остро. Несмотря на то что мама настаивала, чтобы парень пошел по классическому пути — поступал в университет и учился, — он достал свою заначку в $300 и уехал на заработки в Москву.

— Предпринимательская жилка во мне была, кажется, еще в детстве, — рассказывает Назар. — Помню, как покупал наклейки и фишки в магазинах, а потом продавал подороже ребятам из школы. В старших классах торговал сигаретами, меня за это даже судили. Так больно было видеть плачущую маму на суде, что с тех пор стараюсь быть пай-мальчиком.

В Москве Назар год проработал официантом, потом пришлось вернуться домой на лечение: обострилась ситуация с коленом.

— Московский опыт меня многому научил. Количество заработанных денег там зависело не от качества убранных тарелок, а от того, как быстро получится наладить контакты с людьми и завоевать их доверие. Сейчас я делаю, по сути, то же самое: я абсолютно городской человек, которому ежедневно приходится общаться с людьми из деревни, находить правильный подход к ним.

По приезде домой Назар закупил кальяны и предлагал их ресторанам за отдельную плату. Бизнес шел, пока у нас не стали открываться кальянные.

Затем они с братом занялись деревообработкой и строительством каркасных домов. Это дело приносило прибыль до пандемии. Потом прервались поставки сырья, и пришлось искать новое занятие.

Следующим у братьев был проект по цифровой медицине. Они хотели сделать умные часы, которые исследовали бы функции всего организма. Но инвестор проекта умер, и парням пришлось свернуться.

— Сельским хозяйством занялись четыре года назад, — рассказывает Назар. — Нам пришел запрос из Москвы на покупку белорусских ягод: черной смородины, голубики и клюквы. Со смородиной вообще была беда из-за сильных заморозков. Клюквы нашли всего пару тонн, в то время как запрос был на 60. И лишь с голубикой все более-менее решилось. Так мы поняли, что рынок практически свободен, а запрос на продукт большой, особенно из-за рубежа. А так как мы уже умели налаживать контакты, вот и нашли инвестора из Сибири.

Так братья и занялись сельским хозяйством. И их ни капли не смутило, что до этого они никогда не жили и не работали на земле, даже на дачу в детстве не ездили, не говоря уже о том, чтобы строить на этом серьезный бизнес.

«Попали в Книгу рекордов Беларуси»

— Где-то полгода потратили на то, чтобы просчитать и понять, как это все работает. Построили финансовую модель и решили: да, все-таки этим можно заниматься. Инвестор бизнес-план одобрил, и мы наконец приступили к реализации. На словах звучит просто, но по факту это наш первый проект, который по-настоящему получился. Можно сказать, мы его выстрадали — путем проб, ошибок и десятилетних поисков.

Когда парни начали изучать рынок, поняли, что сельское хозяйство в Беларуси на высоте… если дело не касается ягод.

— Как оказалось, этим направлением у нас занимаются практически одни частники. Плюс ко всему они выращивают ягоды по старинке, не привносят в сферу инноваций. Наверное, кому-то возраст не позволяет быть гибкими, кому-то просто не интересно.

Назар с братом одними из первых в стране начали выращивать жимолость. Между канадской и японской селекцией выбрали последнюю, так как она более морозостойкая. Для нашего климата, где резкие перепады температуры стали нормой, ягода как раз подходит, у нее позднее цветение.

— Сейчас я слышу много скепсиса в свой адрес: мол, слишком молодой для агрария, ничего не смыслю в сельском хозяйстве и никогда не жил на земле, — но я не вижу в этом проблемы, — рассказывает молодой человек. — Чтобы обучиться именно технической части и узнать, какие составляющие понадобятся для выращивания ягоды, я побывал на конференции за рубежом, где собрались представители разных стран, причастные к выращиванию ягод. По приезде домой пытался поделиться полученным опытом и с нашими аграриями, но столкнулся с непониманием: люди не хотят изучать прогрессивные техники выращивания и новые технологии.

«Косяки» — а как без них

Назар рассказывает, что первые «косяки» в их ягодном бизнесе начались с неверного выбора земельного участка. Сначала предприниматели выбрали точку в Витебской области. Процесс подготовки того участка шел тяжело и потребовал намного больше вложений, чем ожидалось на старте. Занял он около четырех месяцев, но сажать там ребята ничего не стали.

— Сейчас понимаем, что решение было абсолютно нерациональным. Это был торфяник, его тяжело обрабатывать, а потом и собирать ягоду. Мы же хотели автоматизировать процессы, и комбайн там точно не проехал бы. Поэтому пришлось свернуть процесс подготовки и перебазироваться сюда, в Червенский район. Денег туда ушло много, и мы понимали: если продолжим, затраты будут только расти.

Из-за проблем с участком ребята потеряли сезон. Первая посадка у них случилась осенью прошлого года. Зато высадили сразу 90 гектаров ягод.

— Мы даже попали в Книгу рекордов Беларуси в номинации «Самая быстрая посадка черной смородины за десять часов». За это время мы с помощью комбайнов посадили порядка 40 тыс. молодых кустов. Чтобы такую же работу выполнить традиционным способом, понадобилось бы больше недели.

«Мыслю шире учебников»

Сейчас ребята выращивают четыре вида ягод: это 65 гектаров черной смородины, 20 гектаров жимолости, немного голубики и клубники. Поначалу еще была клюква, но от нее пришлось отказаться: ягода оказалась слишком прихотливой.

Клубникой братья занялись, чтобы уже в этом сезоне получить первую прибыль.

Назар признается: моменты, когда хотелось все это бросить, конечно, бывали. Например, у ребят никак не получалось нормально разметить поле на ряды для высадки будущих ягод.

— Мы изначально рассчитывали все под уборку комбайном, и все линии длиной около 400—500 метров должны были быть идеально ровными, чтобы ягода росла кустик к кустику и комбайн не задевал лишних веток. Мы не могли представить, как сделать около 600 ровных линий. И помогли как раз таки инновации.

Ребята закупили GPS-датчики и навигацию со спутниковым подключением. Некоторые тракторы на производстве автономные, ездят самостоятельно, без присутствия человека и «рисуют» абсолютно четкие линии, потому что одномоментно подключаются к 13 спутникам.

Также на производстве освоили капельный полив, причем сигнал на подачу воды поступает с радиоспутника. При необходимости здесь работает автоматическая косилка между рядами. Она распознает, где растет куст, а где лежит камень.

Для обработки кустов удобрениями используются агродроны.

Если обычные машины будут обрабатывать поле пять-шесть дней, то агродрон сделает это за шесть часов.

На старте пути начинающие агрономы плохо разбирались в технологиях выращивания ягод. Им пришлось обращаться к огромному количеству консультантов, чтобы всему обучиться. Проблема в том, что у всех своя технология выращивания — нужно было проанализировать кучу информации, чтобы понять, какая формула подходит именно для них.

— Где-то мы подключали интуицию, где-то логику, где-то проводили дополнительные исследования. И наконец пришли к своей формуле, — рассказывает Назар. — Отсутствие высшего образования помогло мне не получить профессиональную деформацию, когда не можешь мыслить шире учебников.

Сейчас больше всего братья озадачены выращиванием жимолости. Ягода дает первые плоды только на третий год. Проект долгий, нужно набраться терпения.

— Мы видим в жимолости перспективу точно так же, как когда-то наши фермеры поверили в голубику: когда-то эта ягода для белорусов тоже была в диковинку, — рассказывает Назар. — Вспомните, было время, когда люди не знали этой ягоды, сейчас же на рынке цена голубики выравнивается со стоимостью смородины: рынок становится перенасыщен этой культурой. А вот жимолости на наших рынках практически нет, мы станем первооткрывателями.

Назар рассказывает, что внешне жимолость похожа на виноград «дамские пальчики», но по вкусу и текстуре напоминает голубику.

По количеству антиоксидантов жимолость в десять раз превосходит голубику.

— А еще мы заказали облепиху и высадим порядка 8 гектаров. В Беларуси это будет одна из самых больших плантаций облепихи. Этой ягоды у нас тоже мало, а запрос от потребителей есть, — рассказывает о планах производства молодой человек. — Плюс ко всему в будущем мы хотим установить линию по переработке ягод на соки и морсы. И даже задумываемся о производстве биологически активных добавок на основе ягод, чтобы была большая польза для организма.

«Животных получили как обременение к земле. На мясо никто не пойдет»

Основа нынешнего предприятия у ребят, конечно же, ягоды. Но есть еще маленький бонус для развития контактного зоопарка — в виде животных, которые «передавались как обременение к данному участку земли».

Выкупали участок ребята у частного фермера, который уже давно хотел отойти от дел. Он попросил позаботиться о животных.

— Мы решили минус перевернуть в плюс: уже в мае этого года хотим открыть контактную ферму. То есть со всеми животными можно будет пообщаться, погладить их, покормить, пофотографироваться.

Из животных под опекой фермы сейчас 10 шотландских коров и быков породы ангус (именно из них получается та самая мраморная говядина), поголовье из 30 обычных коз и пакистанских породы камори, 25 вьетнамских поросят и кролики.

— В детстве я мечтал стать ветеринаром или кинологом, и вот сейчас, видимо, эти нереализованные мечты выстреливают в таком виде. Это круто, — считает Назар. — Увеличивать поголовье скота до промышленных масштабов мы не собираемся, животные будут использоваться чисто в контактных целях, и на мясо ни одно из них не пойдет.

«Без дисциплины и терпения ничего не получится»

На развитие проекта с июля прошлого года было потрачено $850 тыс. привлеченных инвестиций. Уже первым урожаем черной смородины — примерно на $2 млн — в этом сезоне ребята планируют окупить все эти затраты и получить первую прибыль.

— Направления сбыта мы рассматриваем разные. На ягодном рынке не продавец бегает за покупателем, а наоборот, — говорит Назар. — Конкурентов у нас практически нет.

На предприятии сейчас работает семь человек, средняя зарплата — около 1250 рублей.

Последние полгода Назар активно развивает страницу в Instagram и считает ее своей фишкой и конкурентным преимуществом, благодаря которому гораздо проще будет найти рынок сбыта. Говорит, что подписчики приходят сами, без вложений в рекламу. Сейчас их уже больше 25 тыс., и это точно не предел.

Назар живет в Минске и каждый день ездит в Червень на ферму. Работа занимает 90% его жизни, остальное время он проводит с сыном. Выходных у парня не бывает.

— Это уже образ жизни, и мне он нравится. В моем деле важны дисциплина и терпение — без этого в сельском хозяйстве ничего не получится. Нужно уметь ждать, не гнаться за быстрыми результатами. Как и в любом другом бизнесе.

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