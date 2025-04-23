На выпускных в детских садах запретили проводить сладкие столы 23.04.2025, 9:46

Причины такого запрета не объяснили.

Выпускные в детских садах приобретают популярность. На детский праздник приглашают фотографов, видеооператоров, аниматоров, а также устраивают сладкие столы.

Но выяснилось, что сладкое угощение в садах может привести к проблемам. Чиновники комитета по образованию Мингорисполкома в комментарии «АиФ» заявили, что в детских садах сладкие столы устраивать нельзя. Причины такого запрета не объяснили.

Ранее такой запрет чиновники объясняли борьбой с коррупцией.

Между тем, запрета на то, чтобы устроить для детей выпускной в кафе или игровой комнате, нет.

А вот заказать фотографа или оператора в детский сад можно. При этом, правда, заранее придется заполнить много бумаг. Прежде всего — получить письменные согласия на участие детей в съемках от всех законных представителей. Также необходимо получить право временного пользования имуществом детского сада. В этот же пакет документов включается и договор почасовой аренды.

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