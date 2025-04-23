В Витебске выставили на продажу кота за 27 000 долларов 2 23.04.2025, 9:57

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иллюстративное фото

Не обошлось без одного нюанса, который объясняет такую цену.

В Витебске на продажу выставили кота породы сфинкс за 27 тыс. долларов. Такое объявление заметили на видеоплатформе TikTok. Разумеется, не обошлось без одного нюанса, который объясняет такую цену на хвостатого, пишет «Телеграф».

Оказалось, причина такой дороговизны на первый взгляд рядового сфинкса вовсе не в самом коте, а в том, что к нему прилагается «в подарок». А это ни много ни мало — однокомнатная квартира практически в центре Витебска.

Многие зрители оценили оригинальный маркетинговый ход витебского агентства по недвижимости. Впрочем, некоторые посчитали, что «за такого красавца» нужно просить явно больше.

«Отличное предложение» Но подозрительно дёшево», — шутя написал один из комментаторов.

Некоторые поддержали юмор агента и потребовали перед заключением сделки предоставить «правку о составе семьи кота» и информацию о том, «есть ли у него обязательства по алиментам».

А некоторые отметили, что за такое «золотце», даже квартира не нужна в подарок.

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