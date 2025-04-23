В Беларуси с 23 апреля заработало несколько изменений
- 23.04.2025, 10:15
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Они затрагивают как валютный и страховой рынки, так и водителей.
В Беларуси с 23 апреля заработало несколько изменений, которые затрагивают как валютный и страховой рынки, так и водителей. «Зеркало» составило подборку новшеств.
Изменения для водителей
С 23 апреля заработали новшества для автомобилистов при страховании. Так, чиновники утвердили договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), который будет действовать в Беларуси и России. Это предусмотрено 108-м указом Александра Лукашенко.
Сумма зависит от рабочего объема двигателя. Например, для машины с объемом от 1800 до 2500 см³ страховка на 15 дней обойдется в 1,57 базовой величины (65,94 рубля), а на год — 3,88 (162,96 рубля). То есть союзная страховка в целом выгоднее «синей карты» для тех, кто часто ездит в Россию.
Еще одно новшество касается «синих карт», которые белорусские водители могут использовать для поездок в Россию (как и жители этой страны для того, чтобы приехать к нам). Стоимость этих страховок рассчитывается в евро. Но с 23 апреля ее привязали к базовой величине, которая теперь составляет 42 рубля. К примеру, страховка на легковое авто на один месяц обойдется в 68,68 рубля. Ранее тариф на месяц составлял 19 евро.
Также с 23 апреля вводят изменения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорта (ОСАГО). Им водители страхуют свою ответственность перед другим транспортом и людьми.
Для этих полисов есть лимиты по выплатам при страховых случаях — ранее они были установлены в евро и составляли до 10 тысяч. Теперь ввели привязку к базовой величине — до 1150 базовых величин. Это 48 300 рублей на 23 апреля.
Также лимит выплат по европротоколу отвязали от евро, теперь он установлен в базовых величинах — до 150 (сегодня это 6300 рублей). Ранее этот предел составлял 800 евро.
Валютное новшество
С 23 апреля ввели новшество по медстраховкам для временно пребывающих в нашей стране иностранных граждан. Они обязаны оформить специальный полис. Предельный размер страховой суммы по нему ранее был привязан к иностранной валюте и составлял 10 000 евро.
Нынешним указом ее привязали к базовой величине — 1000. Сейчас это 42 000 рублей.