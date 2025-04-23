В Беларуси с 23 апреля заработало несколько изменений 23.04.2025, 10:15

1,334

Они затрагивают как валютный и страховой рынки, так и водителей.

В Беларуси с 23 апреля заработало несколько изменений, которые затрагивают как валютный и страховой рынки, так и водителей. «Зеркало» составило подборку новшеств.

Изменения для водителей

С 23 апреля заработали новшества для автомобилистов при страховании. Так, чиновники утвердили договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), который будет действовать в Беларуси и России. Это предусмотрено 108-м указом Александра Лукашенко.

Сумма зависит от рабочего объема двигателя. Например, для машины с объемом от 1800 до 2500 см³ страховка на 15 дней обойдется в 1,57 базовой величины (65,94 рубля), а на год — 3,88 (162,96 рубля). То есть союзная страховка в целом выгоднее «синей карты» для тех, кто часто ездит в Россию.

Еще одно новшество касается «синих карт», которые белорусские водители могут использовать для поездок в Россию (как и жители этой страны для того, чтобы приехать к нам). Стоимость этих страховок рассчитывается в евро. Но с 23 апреля ее привязали к базовой величине, которая теперь составляет 42 рубля. К примеру, страховка на легковое авто на один месяц обойдется в 68,68 рубля. Ранее тариф на месяц составлял 19 евро.

Также с 23 апреля вводят изменения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорта (ОСАГО). Им водители страхуют свою ответственность перед другим транспортом и людьми.

Для этих полисов есть лимиты по выплатам при страховых случаях — ранее они были установлены в евро и составляли до 10 тысяч. Теперь ввели привязку к базовой величине — до 1150 базовых величин. Это 48 300 рублей на 23 апреля.

Также лимит выплат по европротоколу отвязали от евро, теперь он установлен в базовых величинах — до 150 (сегодня это 6300 рублей). Ранее этот предел составлял 800 евро.

Валютное новшество

С 23 апреля ввели новшество по медстраховкам для временно пребывающих в нашей стране иностранных граждан. Они обязаны оформить специальный полис. Предельный размер страховой суммы по нему ранее был привязан к иностранной валюте и составлял 10 000 евро.

Нынешним указом ее привязали к базовой величине — 1000. Сейчас это 42 000 рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com