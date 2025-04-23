Мерц атакует: что новый канцлер Германии планирует делать с Путиным 3 23.04.2025, 10:18

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В сильной Европе Германия намерена играть ведущую роль.

Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС-ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) достигли коалиционного соглашения, которое было заключено на фоне сильного давления на немецких политиков, чтобы они быстро сформировали новое правительство, которое сможет противостоять историческим вызовам торговой войны президента США Дональда Трампа и военной угрозы со стороны России Владимира Путина. Избрание Фридриха Мерца канцлером Германии, вероятно, состоится 6 мая. За день до этого, как ожидается, будет подписано коалиционное соглашение.

Сегодня Фридрих Мерц заявляет, что хочет, чтобы Европа получила полную «независимость» от США, и выдвинул идею создания нового европейского оборонного союза вместо НАТО, включая ядерное сотрудничество с Францией и Великобританией. Он ястребино настроен в отношении России и, по-видимому, столь же решительно намерен выступить и против Трампа. Мерц пытается позиционировать себя как сторонник наращивания военной помощи на нужды Украины и выступает за поставку ракет Taurus.

«В этой Европе Германия должна играть ведущую роль. Мы должны взять на себя эту ответственность. Я, например, полон решимости это сделать», – отмечает Мерц.

О том, как в Германии снова появляется дееспособное правительство и хватит ли этого, чтобы противостоять Трампу, Путину и Си, – в материале OBOZ.UA.

Украина может рассчитывать на Мерца

Будущий канцлер ФРГ после прихода к власти намерен встать в авангарде европейских усилий по поддержке обороноспособности Украины. НАТО». О том, что Германия будет и дальше помогать Украине, речь идет и в коалиционном соглашении между ХДС-ХСС и СДПГ, а для немецких политиков этот документ не просто слова на бумаге.

Лично Мерц имеет четкую репутацию ярого сторонника Украины в войне против РФ. Он был одним из первых немецких политиков, посетивших Украину после начала российского полномасштабного вторжения.

Мерц постоянно критиковал правительство Шольца за слишком вялую, как на него, и недостаточную поддержку Берлином Украины. Он не раз призвал Шольца оказать украинцам дальнобойные ракеты Taurus. агрессорам гораздо больно.

«ВСУ должны перейти от обороны к наступательным действиям и начать атаки на критические объекты российской инфраструктуры, например, нанести удары по Крымскому мосту. Европейцы уже поставляют им крылатые ракеты. Германия должна участвовать в этом и поставит Украине крылатые ракеты Taurus», – отмечает Мерц.

Одного желания канцлера недостаточно

Предшественник Мерца в должности федерального канцлера ФРГ Олаф Шольц выступал против поставки Киеву Taurus, объясняя свою позицию тем, что это будет означать непосредственное привлечение Германии к войне. Достигнуты никакие договоренности по отдельным системам вооружений для Украины».

Собственно лидеры СДПГ открыто говорят, что будут пытаться «убедить» Мерца не делать этого.

Будущий канцлер Германии откажется от идеи поставки Украине Taurus, когда ознакомится с «секретной информацией». Я выхожу из того, что мы не хотим способствовать эскалации, что мы не хотим стать стороной войны. Все причины, которые привели к тому, что мы не поставили Taurus. И я предполагаю, что так оно и останется», – считает Маттиас Мирш, генсек СДПГ.

Борис Писториус, который сейчас исполняет обязанности министра обороны и сохранил должность в новом правительстве, также сомневается, что его страна будет поставлять Украине крылатые ракеты. Писториус отметил, что, хотя были «веские аргументы в пользу поставок» Taurus, было также «много веских аргументов против».

По оценкам, в настоящее время ВВС Германии имеют более 600 «Taurus KEPD-350», хотя бундесвер держит точное число в секрете. По сообщениям СМИ, Писториус планирует купить еще 600 модернизированных крылатых ракет Taurus NEO с 2029 года на сумму около 2,1 млрд евро. Таким образом, материалы для поставки оружия в Украину будут доступны, если правительство Германии даст на это согласие. Но остается одна проблема: до сих пор, по крайней мере, в Германии, ни один украинский солдат не был обучен обращению с Taurus. Об этом говорится в ответе Министерства обороны, направленном в Бундестаг в конце 2024 года.

Евроальтернатива НАТО – ответ на действия Трампа

Никогда в истории глава правительства Германии не имел большего расположения к Соединенным Штатам. Мерц посетил США более 100 раз и считает бывшего президента США Рональда Рейгана одним из своих образцов для подражания.

«Мерц – один из немцев, которые имеют лучшие связи в США, он очень хорошо относится к этой стране», – говорили аналитики еще несколько недель назад. Да, будущий канцлер еще не так давно клялся заключать «сделки» с Трампом. К примеру, приобрести американские истребители F-35 и увеличить расходы на оборону, чтобы Германия постоянно превышала целевой показатель расходов НАТО на 2% от ВВП. Но именно тогда, когда Мерц наконец-то взял власть в Германии, «его Америка» превратилась из незаменимого друга в почти врага. Выступление представителей новой администрации в Мюнхене и последние заявления Дональда Трампа по России и Украине кардинально изменили его видение.

«Европейским странам нужно быть готовыми к тому, что им придется создать оборонительный альянс на замену НАТО из-за позиции новой администрации США», – сегодня говорит Мерц. Он допустил, что изменения произойдут еще до саммита североатлантического блока, который назначен на июнь.

«Мое впечатление за последние несколько недель Россия и Америка объединяются здесь, над главой Украины, а значит, и над главой Европы. Мне интересно, будем ли мы тогда по-прежнему говорить о НАТО в нынешней форме или нам придется создавать независимую европейскую оборонную структуру гораздо быстрее», – отметил Мерц. Немецкий политик, убежденный сторонник НАТО, признал, что «никогда не думал», что ему придется сказать такое. Однако после заявлений президента США Дональда Трампа и представителей его администрации ему стало ясно, что сегодня американцев мало беспокоит судьба Европы.

Мерц атакует: что новый канцлер Германии планирует делать с Путиным, Трампом и Украиной и почему поставки Taurus могут так и не состояться

Мерц совсем скоро станет канцлером Германии, что может кардинально изменить политику Европы

Германия, в силу своего прошлого, связала себя обязательствами по неядерной обороне в ряде международных договоров, поэтому этот вопрос до последнего времени пытались не сильно раскручивать. Сегодня будущий канцлер Германии уже начал активную работу в этом направлении, заявив, что хотел бы провести переговоры с Францией и Великобританией о совместном использовании ядерного оружия. Пока этот шаг делается осторожно, с указанием, что это если и произойдет, то не как замена американской ядерной защиты Европы.

В настоящее время, Мерц уже в качестве канцлера хотел бы сначала провести «светскую беседу» с Трампом и поговорить с ним об Украине, России и Китае, и если не получится договориться, то тогда «Европа должна выступить единым фронтом против США и воспользоваться возможностью продвинуться вперед с ключевыми реформами». Глядя на то, как ведет переговоры Трамп и его видение развития событий в мире, найти точки соприкосновения будет очень трудно, если вообще возможно.

Сделать Европу полноценной

Фридрих Мерц намерен решить и проблему премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Новое правительство Германии призывает ЕС усилить давление на Венгрию. Согласно коалиционному соглашению, консерваторы (ХДС/ХСС) и СДПГ предлагают приостанавливать финансирование стран, нарушающих принципы верховенства закона, и лишать их права голоса в ЕС. Хотя Венгрия в документе не упоминается, очевидно, что речь идет именно об этой стране, которую в течение многих лет обвиняют в том, что она наносит удар демократическим нормам, ограничивая свободу печати и независимость судей. Также Германия выступает за расширение голосования квалифицированным большинством в Совете ЕС по внешней политике и санкциям, чтобы обойти венгерское вето, которым Будапешт уже блокировал меры против России. Это позволит принять решение без согласования со стороны Венгрии.

Россия – главная угроза

Россия в коалиционном договоре о внешней политике по ряду стран названа основной угрозой – «сейчас наша безопасность находится под столь серьезной угрозой, какой не было со времен окончания холодной войны. Самая большая и непосредственная угроза происходит от России». Также в коалиционном соглашении ХДС/ХСС и СДПГ содержится пункт о необходимости судить Путина на международном трибунале. В тексте есть описание рисков, которые создает Москва, но нет более широкой информации о политике, которую ФРГ будет вести в отношении России (за исключением сохранения санкций, возможных пошлин на удобрения и заморозки активов. Но показательно, что сегодня Фридрих Мерц, в отличие от того же Олафа Шольца и подавляющего большинства европейских политиков, называет вещи в отношении России).

«Все те в Германии, которые наивно призывают Путина сесть за стол переговоров, должны посмотреть на Сумы. Так Путин обращается с теми, кто хочет с ним говорить о прекращении огня. То, что произошло в Сумах, эта ракетная атака россиян, это серьезное военное преступление», – так будущий канцлер Германии отреагировал на российские удары.

В России, очевидно, начали разрабатывать стратегию влияния на Фридриха Мерца. РФ, по данным источников BILD, пытается восстановить старые контакты с немецкими политиками, особенно с представителями восточных земель, известными своим мягким отношением к Москве. В ХДС это, в частности, премьер Саксонии Михаэль Кречмер, близкий Мерцу и известный пророссийскими высказываниями.

Есть факты того, что партнер по коалиции – СДПГ, медленно налаживает диалог с Москвой с ноября 2023 года, ведь в немецком истеблишменте «растет контингент сторонников возобновления связей с РФ, поскольку у немецкой экономики есть проблемы». Указывают на фигуру Маттиаса Платцека – бывшего главу Социал-демократической партии за время канцлерства Герхарда Шредера. Платцек посетил Москву дважды – в ноябре 2023 и в феврале 2024 года. Немецкая газета Die Zeit сообщила, что в ноябре 2024-го он должен был отправиться в Баку, где планировал встретиться с Виктором Зубковым, бывшим премьер-министром и председателем правления «Газпрома», а также другими российскими официальными лицами. Платцек заявил в ответ, что все поездки, которые он совершил, в том числе поездку в Москву, были «частными», а не по просьбе любого учреждения или лица.

Эксперты предупреждают, что влияние Москвы может усилить экономическое давление. Множество германских предприятий, особенно в восточных регионах, все еще заинтересовано в возвращении на российский рынок.

«Если Мерц окажется в политической сложной ситуации, он может попасть под влияние тех, кто представит Россию как решение его проблем», – предостерегает один из собеседников BILD.

Мерц искренне хочет больше помогать Украине, но решение вопроса по поставкам Taurus будет сверхсложным

«Пока так выглядит, что эта коалиция будет лучше предыдущей, которую возглавлял Шольц, который был канцлером, как я считаю, не совсем для этих времен. Новый канцлер Фридрих Мерц больше отвечает тем реалиям, которые есть сегодня в мире. Он говорит правильные слова о России Путине и США Трампе. Мерц говорит и правильные слова по Украине. При этом каков будет практический результат всей этой риторики, пока сказать все же сложно», – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований при Шведском институте международных отношений Андреас Умланд.

По словам эксперта, вопрос по поставкам Taurus все еще остается сложным. Да, Мерц уже несколько раз сказал, что хочет передать эти крылатые ракеты Украине, но, к сожалению, сейчас общественное мнение таково, что большинство немцев против поставок этих ракет, потому что они считают, что это втянет или может втянуть Германию в эту войну, и они просто боятся передавать это оружие для Украины. То же касается и политиков, которые ориентируются на эти настроения, особенно представители партнера Мерца по коалиции – СДПГ.

По словам Умланда, будут и другие проблемные вопросы. Например, по поводу финансовых средств для Украины, будет ли потом действительно согласие парламента на увеличение помощи для нашей страны. То есть, в принципе, политическая воля у него есть, он искренне говорит о своих европейских амбициях, о желании увеличить помощь Украине, но как это потом будет выглядеть на практике, пока не вполне понятно, учитывая позицию его союзников по коалиции – представителей СДПГ, которые хоть и изменили свою позицию относительно России после начала полномасштабного вторжения, но все же придерживаются относительно умеренных взглядов.

«Мерц будет пытаться создать какой-то международный пакет украинской помощи, где вместе с Германией будут другие страны что-то передавать для Украины. Допускаю, что он тогда будет пытаться включить и эти ракеты в этот пакет. Но это не будет просто, ведь ему еще предстоит решить этот вопрос с другими членами правительства и даже своей фракции можно ли и будет передавать эти ракеты для Украины. При этом я боюсь, что если вопрос и будет решен, ракеты для Украины будут с ограничением на использование только на государственной территории Украины, которые сейчас оккупированы РФ. И что их нельзя будет использовать по объектам на государственной территории России. Что-то такое я себе могу представить, но так или иначе это будет очень сложный процесс», – отметил Андреас Умланд.

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