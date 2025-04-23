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Вэнс выдвинул ультиматум по переговорам о мире в Украине

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  • 23.04.2025, 10:25
  • 6,860
Вэнс выдвинул ультиматум по переговорам о мире в Украине

США откажутся от посредничества, если «окончательное предложение» Трампа отклонят.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты откажутся от посредничества в переговорах между Россией и Украиной, если предложение США отклонят.

Об этом пишет Clash Report.

«Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа.

Мы сделали четкое и справедливое предложение и россиянам, и украинцам», - отметил он.

США ожидают от Украины ответа на «окончательное предложение» американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, «признание» США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

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