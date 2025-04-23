Время больших перемен Владислав Иноземцев

23.04.2025, 10:28

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Владислав Иноземцев

Апрель 2025 года, судя по всему, становится одной из критических точек в истории современного нам мира.

Прежде всего обращает на себя внимание продолжающаяся «таможенная война» Соединенных Штатов с остальным миром. Полномасштабно начатая 2 апреля, она несколько поутихла, когда Дональд Трамп объявил отсрочку введения пошлин для большинства стран — но, с одной стороны, только обострилась на китайском направлении (объявленные тарифы достигли трехзначных цифр с обеих сторон, а торговые сделки стали массово отменяться), и с другой, ее последствия начали проявляться за пределами собственно торговли (биржи в США с середины февраля упали уже на 13-18%, золото взлетело в цене более чем на 20%, а индекс доллара снизился на 8,5%), постепенно затрагивая чуть ли не всю мировую экономику.

Конец американского доминирования?

На повестке дня, вероятно, находится отставка (или выдавливание с поста) председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которого Трамп давно призывает (пока без всякого результата) к снижению учетной ставки из-за вероятного роста инфляции — если отставка состоится, паника станет еще сильнее, а перспективы продолжительного нисходящего тренда на фондовых рынках — еще отчетливее.

Резкое ограничение товарооборота в апреле и мае, по всей вероятности, может затронуть прежде всего только сделки между США и Китаем, но теперь уже мало кто сомневается, что американская экономика столкнется в 2025 году с рецессией, которая через фондовые и финансовые рынки может распространиться по миру. Я не думаю, что она спровоцирует глобальные потрясения, но даже в этом случае Америка способна утратить роль основного рынка и мотора мировой экономики.

Именно весна 2025 года станет тем временем, когда:

либо Белый дом отыграет обратно, и ситуация стабилизируется (разумеется, с большими потерями для США — как финансовыми, так и имиджевыми);

либо он пойдет до конца, и в глобальном масштабе начнет формироваться новый тренд, соответствующий окончанию периода американского доминирования (и вряд ли «развернется» после 2028 года, даже если трампизм в Америке потерпит поражение — ведь условия для таких перемен сложились уже довольно давно).

Не допустить мировой войны

На региональном уровне главной проблемой остается война в Украине, и именно сейчас складывается ситуация, в которой большое число авансов и обещаний, делавшихся многими сторонами, должно либо материализоваться, либо быть снято с повестки дня. Соединенные Штаты, которые решили при Дональде Трампе банально «подыграть» России, чтобы пролоббировать заключение мира на условиях Владимира Путина, столкнулись с сопротивлением всех остальных участников конфликта. Украина не намерена соглашаться с аннексией своих территорий; Россия требует все больших уступок не только от Киева, но и от Брюсселя и Вашингтона; Европа хочет играть свою игру и даже (!) стремится превратиться в военно-политическую силу, которой давно перестала быть. В прошлую пятницу Трамп заявил, что он допускает выход США из переговорного процесса, если таковой не даст результатов — и это правильное решение, так как любой иной вариант превращает Вашингтон в посмешище.

Судя по всему, апофеоз игры вскоре случится в Лондоне, где все пока еще союзники Украины и она сама должны будут решить, на что они готовы согласиться и какие «красные линии» перейдены не будут.

Основная проблема с Украиной сейчас сводится к тому, что заключение мира на условиях России — хотя оно нарушает сложившийся международный порядок — может тем не менее сохранить региональный характер конфликта. Будет сшит новый «железный занавес», поделены «сферы влияния», но напряженность в Европе спадет. Мировым державам придется искать ответы на вопрос Тайваня и противостоять тренду к распространению ядерного оружия — но это в любом случае сложно сравнить с перспективой вовлечения в войну новых участников и весьма вероятным перерастанием ее в ядерный конфликт.

Мне все больше кажется, что если в 2022–2023 годах у Запада еще имелся шанс нанести России военное поражение и восстановить территориальную целостность Украины, то сейчас он утерян. Вооружение Европы приведет только к продолжению войны и в тот или иной момент к прямому конфликту с Россией (которого сейчас в планах Москвы, насколько мне кажется, не стоúт). И ближайшие недели и месяцы выглядят критически важными именно потому, что вопрос, в каком направлении будет развиваться ситуация вокруг Украины, решается именно сейчас — даже если многим пока кажется, что окончательный ответ на него можно серьезно затягивать.

Экономика на краю

Для «отдельно взятой» России тоже наступает момент истины — но тут прежде всего идет речь об экономике. Трамповская «революция» — как политическая, так и финансовая — породила уникальную дилемму. С одной стороны, политические авансы создали ощущение близости мира, что вывело биржевые индексы в рост, за пару месяцев превратило рубль в самый быстро дорожающий валютный актив в мире и привлекло дополнительные средства (в том числе и западных инвесторов) на рынок гособлигаций.

Если эти ожидания оправдаются, российская экономика только ускорится на основе дополнительных вложений, которые отечественные компании могут сделать в ожидании общей нормализации и в надежде на то, что безумные бюджетные расходы перестанут нагнетать инфляционные настроения (я не слишком понимаю, почему сегодня столь многие авторы начали говорить о чуть ли не крахе российской экономики в условиях перехода к миру).

Но финансовые экзерсисы Трампа и замедление мировой экономики создали многие дополнительные риски — и прежде всего падение цен на нефть и другие сырьевые товары, составляющие основу российского экспорта. Недавно стало известно, что Минэкономразвития скорректировало динамику внешней торговли, снизив почти на 8% прогноз экспорта на 2025 год; и весьма вероятно, что дефицит федерального бюджета превысит первоначально заложенные параметры в несколько раз.

Таким образом, в российской экономике также подходит время выбора, когда необходимо будет уговориться о соотношении административных и рыночных регуляторов: если война продолжится, а внешний фон станет более напряженным, у Кремля не останется альтернатив более радикальному дирижизму, включая возвращение многих непопулярных мер 2022 года. Это в конечном счете может привести к снижению уровня жизни, сокращению качества и доступности товаров и услуг (значительно большему, чем в первый год войны) и по сути к распространению террора и принуждения, ставших привычными в российской общественной жизни, и на экономический сектор.

Вариант стабилизации на пути поддержания в работающем состоянии рыночных механизмов возможен лишь при переходе к миру — к которому Владимир Путин, похоже, не стремится, полагаясь на возможность получить дополнительные уступки со стороны как Запада, так и Украины.

***

Сегодня я не пытаюсь утверждать, какой конкретно выбор по каждому из перечисленных вопросовявляется идеальным: таковых в нынешней ситуации вообще не просматривается. Но мне кажется, что период, когда принципиальные решения можно было откладывать на потом в надежде, что «все как-то само рассосется», заканчивается на наших глазах. Так это или нет, мы сможем увидеть уже в ближайшее время…

Владислав Иноземцев, The Moscow Times

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