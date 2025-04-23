закрыть
23 апреля 2025, среда, 11:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Полоцке загорелась школа

  • 23.04.2025, 10:37
В Полоцке загорелась школа

Эвакуировали 902 человека.

Утром 23 апреля в Полоцке загорелась средняя школа № 6. Из-за этого эвакуировали 902 человека: 870 детей и 32 работника школы. По информации МЧС, никто не пострадал.

«Возгорание обнаружил вахтер, позвонил по телефону, мы прибежали, посмотрели. Обнаружено плотное задымление в зоне электрощитовой», — рассказала замдиректора средней школы № 6 Полоцка Светлана Беляй.

Спасатели получили сообщение о возгорании в 8:17. До прибытия подразделений МЧС его потушили огнетушителем сотрудники школы. По информации ведомства, возгорание не вышло за пределы электрического щита.

Причину возгорания не назвали.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Нет мира без украинского Крыма
Нет мира без украинского Крыма Рефат Чубаров
Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов
Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип