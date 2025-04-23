В Полоцке загорелась школа
- 23.04.2025, 10:37
Эвакуировали 902 человека.
Утром 23 апреля в Полоцке загорелась средняя школа № 6. Из-за этого эвакуировали 902 человека: 870 детей и 32 работника школы. По информации МЧС, никто не пострадал.
«Возгорание обнаружил вахтер, позвонил по телефону, мы прибежали, посмотрели. Обнаружено плотное задымление в зоне электрощитовой», — рассказала замдиректора средней школы № 6 Полоцка Светлана Беляй.
Спасатели получили сообщение о возгорании в 8:17. До прибытия подразделений МЧС его потушили огнетушителем сотрудники школы. По информации ведомства, возгорание не вышло за пределы электрического щита.
Причину возгорания не назвали.