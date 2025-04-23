Переговорный тупик наступил
- Вадим Денисенко
- 23.04.2025, 10:44
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Следующее «окно» может открыться только после окончания летней военной кампании.
Если WSJ не ошибается и мирное предложение США - это признание Крыма российским и американский протекторат над ЗАЭС, то никакого мирного соглашения не будет.
Относительно признания Крыма - на это вряд ли пойдет Киев. Если Энергодар - территория под управлением США - на это не пойдет РФ. Это сделка без сделки, где все потом будут виноваты.
А теперь немного о том, что будет потом, если этот сценарий будет реальным.
1. Для Украины крайне важно не разыграть сцену обиженного. Обижаться в политике имеет право только очень сильный.
2. Соглашение о наших недрах придется подписывать. Потому что без него мы 100% не будем иметь поддержки США. С этим соглашением поддержка не 100%, но остается.
3. Завершение этих переговоров предполагает, что для нас важнейшими становятся переговоры США-ЕС. Я об этом неоднократно писал и сейчас только повторю: наша главная задача удержаться в политическом периметре и периметре безопасности ЕС. Подчеркну отдельно: США вынуждены будут вести эти переговоры (в отличие от нашей войны выйти из этих переговоров США не могут), ведь это ключевая точка противостояния с Китаем.
Что касается войны, то следующее переговорное окно откроется только после окончания летней военной кампании.
Вадим Денисенко, «Фейсбук»