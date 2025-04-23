закрыть
23 апреля 2025, среда, 11:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Переговорный тупик наступил

  • Вадим Денисенко
  • 23.04.2025, 10:44
  • 1,406
Переговорный тупик наступил

Следующее «окно» может открыться только после окончания летней военной кампании.

Если WSJ не ошибается и мирное предложение США - это признание Крыма российским и американский протекторат над ЗАЭС, то никакого мирного соглашения не будет.

Относительно признания Крыма - на это вряд ли пойдет Киев. Если Энергодар - территория под управлением США - на это не пойдет РФ. Это сделка без сделки, где все потом будут виноваты.

А теперь немного о том, что будет потом, если этот сценарий будет реальным.

1. Для Украины крайне важно не разыграть сцену обиженного. Обижаться в политике имеет право только очень сильный.

2. Соглашение о наших недрах придется подписывать. Потому что без него мы 100% не будем иметь поддержки США. С этим соглашением поддержка не 100%, но остается.

3. Завершение этих переговоров предполагает, что для нас важнейшими становятся переговоры США-ЕС. Я об этом неоднократно писал и сейчас только повторю: наша главная задача удержаться в политическом периметре и периметре безопасности ЕС. Подчеркну отдельно: США вынуждены будут вести эти переговоры (в отличие от нашей войны выйти из этих переговоров США не могут), ведь это ключевая точка противостояния с Китаем.

Что касается войны, то следующее переговорное окно откроется только после окончания летней военной кампании.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Нет мира без украинского Крыма
Нет мира без украинского Крыма Рефат Чубаров
Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов
Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип