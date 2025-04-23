закрыть
23 апреля 2025, среда, 11:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Садовые товарищества ждут радикальные изменения

  • 23.04.2025, 10:45
  • 1,136
Садовые товарищества ждут радикальные изменения

Что предлагают власти.

Садовые товарищества (СТ) в Беларуси ожидают значительных изменений. В стране насчитывается почти 60 тыс. га, занимаемых такими объединениями, и в пиковый сезон их посещают до 5 млн человек.

Эти данные озвучил министр экономики Юрий Чеботарь на недавнем выездном заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления в Жлобинском районе, пишет БелТА.

На встрече обсуждались актуальные вопросы работы садоводческих товариществ и возможные пути их решения. В Беларуси зарегистрировано 4,7 тыс. таких объединений, большинство из которых расположено в Минской области.

Чеботарь отметил, что площадь земель, используемых СТ, по размерам почти как два Минска или четыре Гомеля.

Министр напомнил, что два года назад был принят указ №155 «О садоводческих товариществах», который уже принес изменения в их деятельность.

Теперь товарищества могут передавать в госсобственность внутренние электросети, также упрощены требования по внесению взносов. Кроме того, местные исполкомы получили больше полномочий в управлении СТ, включая возможность назначения председателя правления в случае его длительного отсутствия.

Чеботарь выделил три основные проблемы, с которыми сталкиваются садоводческие товарищества: трудности с землеустройством, организационные вопросы и личные конфликты между участниками.

Чтобы разобраться с трудностями, министр предложил внедрить онлайн-голосование через цифровую платформу «Умный город». Это поможет собрать кворум для принятия важных решений.

В завершение встречи глава ведомства сообщил, что Министерство экономики собирает обращения по вопросам садоводческих товариществ и планирует обновить указ с учетом мнений местных органов и госуправления, чтобы обеспечить права граждан.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Нет мира без украинского Крыма
Нет мира без украинского Крыма Рефат Чубаров
Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов
Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип