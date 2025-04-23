Стало известно, что Украина предложит западным партнерам обсудить вместо мирного плана Трампа 23.04.2025, 11:04

Сигналы об этом украинская сторона начала посылать за сутки до встречи в Лондоне.

Украинская делегация на переговорах в Лондоне с США и европейскими союзниками планирует проигнорировать предложенный Вашингтоном мирный план и сосредоточиться на обсуждении 30-дневного прекращения огня, сообщил Axios источник в Белом доме. По его словам, сигналы об этом украинская сторона начала посылать за сутки до встречи, которая назначена на 23 апреля. На прошлой неделе США представили Украине и европейским партнерам свое предложение по урегулированию конфликта и ожидали ответа Киева на переговорах в Лондоне.

По данным Axios, план подразумевает признание аннексированного Крыма российской территорией де-юре, а остальных захваченных украинских земель — де-факто. Также инициатива содержит пункты об отказе Украины от вступления в НАТО и передаче своих ресурсов под контроль США. Взаимен Киеву предлагают «надежные гарантии безопасности», но не от США, а от других союзников. Также в документе идет речь о снятии с России санкций, которые были введены с 2014 года.

Накануне встречи в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский еще раз публично заявил, что Киев никогда не признает юридически Крым российской территорией, поскольку это противоречит Конституции страны. По его словам, украинская делегация на переговорах сосредоточится на возможностях установления «безусловного прекращения огня». После этого глава Госдепа Марко Рубио отказался лететь в Лондон из-за «логистических проблем в расписании». Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии также решили отложить встречу, сообщил Sky News. Вместо этого в переговорах примут участие другие высокопоставленные чиновники, в том числе спецпосланник президента США Кит Келлог.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что что Вашингтон может прекратить участие в мирных переговорах по Украине, если одна из сторон будет препятствовать достижению договоренностей. «Но, надеюсь, до этого не дойдет. Я верю, что у нас есть все шансы урегулировать эту ситуацию», — отметил Трамп. Он подчеркнул, что США стремятся к скорейшему завершению войны. «Мы не называем конкретные сроки — будь то неделя или две — но это должно быть быстро. Мы говорим о тысячах жизней. В среднем гибнут 2500 молодых солдат каждую неделю. Мы хотим остановить это и спасти людей», — сказал глава Белого дома.

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