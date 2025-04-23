Слишком умный вне закона 4 23.04.2025, 11:12

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Минобразования объяснило, зачем взялась за репетиторов.

Если вам кажется, что государство решило извести какую-то отрасль, вам не кажется. К примеру, оно уже и не скрывает стремление установить монополию на образовательные услуги. Общественное обсуждение проекта постановления правительства «О порядке осуществления самостоятельной профессиональной деятельности по обучению» завершено. Все претензии к документу Минобр отбивает — мол, просто не вникли в суть. Суть для непонятливых разъяснила директор Департамента контроля качества образования Минобразования Ольга Рыбаключева, пишет planbmedia.io.

Слишком умный вне закона

Согласно проекту документа репетиторы должен убедиться, что его ученик зачислен в детсад, школу, колледж или университет. Зачем, и что грозит репетитору, если выяснится, что обучаемый детсадовец не является таковым?

«В обществе принято считать: репетитор — тот человек, который предлагает знания сверх школьной программы или ведет обучение по собственным образовательным разработкам. Но такое убеждение противоречит белорусскому законодательству», — заявляет чиновница.

«Репетиторство — это консультационные (!) услуги по отдельным учебным предметам, дисциплинам, образовательным областям. Значит, репетитор, например по математике, только устраняет пробелы в знаниях ребенка или объясняет не понятные ему моменты, основываясь исключительно на программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении», — уверяет она.

Можно предложить Минобру возложить контроль на школьных учителей. И если чьи-то знания вдруг имеют наглость выйти за пределы школьной программы — карать беспощадно.

А если какого-то предмета у вас в программе нет, репетитор вам вообще противопоказан. «Это уже не консультационные, а образовательные услуги. Более того, сейчас под прикрытием репетиторства люди умышленно выполняют совершенно иной вид деятельности. Детей готовят по программам, которые не соответствуют школьным. Поэтому уточнение данных об обучающемся, на наш взгляд, обоснованно, если человек хочет работать в правовом ключе».

Можно ли, к примеру, школьную программу опередить, в Минобре не уточнили. Так что на всякий случай не стоит. Вдруг это тоже не в правовом ключе.

Один на один с репетитором

Возникли вопросы и к требованию Минобра о том, что репетитор может заниматься только индивидуально.

«Заметьте, мы снова уходим от истинного предназначения репетиторства. Это консультативные услуги, что подразумевает учет индивидуальных потребностей каждого ученика. Например, возьмем тему дробей: один ученик может понимать, как складывать дроби, но не понимать, как делить, другой — наоборот. Поэтому мы так отстаиваем индивидуальные занятия», — настаивает Рыбаключева. Что за беда, если один ученик лишний раз повторит то, что он, вроде, и так понял, не уточняется.

Впрочем, Минобр, возможно, готов подвинуться. К примеру, не заставлять нанимать двух репетиторов близнецам. «Мы тщательно прорабатываем каждый нюанс: рассматриваем частные ситуации, скажем, репетиторские занятия с близнецами», — заявила чиновница. И на том спасибо.

«Не стоит прикрываться самозанятостью, реализовывая тем временем образовательные программы, которые иногда даже требуют лицензирования. Есть примеры, когда нам заявляют, что занимаются репетиторством с дошкольниками, а фактически функционирует обычный детский сад. Хочет человек работать с группами и получать более существенную прибыль — пусть регистрирует юридическое лицо», — уточнила она.

Вырастешь — споешь

Обучение внешкольным предметам, вроде рисования, пения или работе на компьютере предлагают разрешить только для совершеннолетних учеников. Это, признают в Минобре, вызвало больше всего возмущения. Тут послаблений не предвидится: учить петь несовершеннолетнего можно только зарегистрировавшись в качестве «юрлица, учреждения образования или иной организации».

Недовольных Минобр зовет “бесплатно посещать центры дополнительного образования”. Или юрлица, за которыми государство бдит, «чтобы дети не учились танцам в подвалах, а занимались в уютных залах под началом педагогов с соответствующим образованием».

А вот запрет обучения через Zoom, Google Meet, Skype, Discord и другие сервисы особого недовольства не вызвал, уверяют в Минобре. Об отмене этой нормы просили чуть более 15 процентов лиц, принявших участие в общественном обсуждении.

Впрочем, озвучить список конкретных отечественных мессенджеров и социальных сетей, которыми можно пользоваться, представитель Минобра не смогла.

«Несколько вариантов зарегистрированного в нашей стране программного обеспечения, основанного на облачной технологии, уже сейчас успешно применяется в деятельности юрлиц. Вопрос в том, насколько эти сервисы готовы работать с физлицами и наоборот», — признала чиновница.

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