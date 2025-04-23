СМИ раскрыли детали срыва переговоров в Лондоне

СМИ раскрыли детали срыва переговоров в Лондоне3
- 23.04.2025, 11:11
- 4,704
Встреча, похоже, не состоится.
Украинская делегация готова ко всем форматам переговоров в Лондоне. Впрочем, встреча с участием США, Великобритании, Франции и Украины, похоже, не состоится.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на комментарий информированного источника относительно переговоров в Лондоне. Собеседник уточнил, что делегация Киева на пути в Лондон.
«Пока ситуация примерно такая, что наша делегация на пути на встречу, встреча планировалась в середине дня, ее организаторы британцы, и именно Лондон всех собирал - обещали присутствие Украины, Америки, Франции, Германии и Британии, мы готовы к переговорам. Если Рубио пропускает, то ясно тогда, что формата с Рубио не может быть. Но мы готовы ко всем форматам и всем разговорам», - сообщил собеседник.
Ранее СМИ сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио не примет участия в переговорах в Лондоне, направленных на поиск путей завершения войны России против Украины, поскольку «Киев дал понять, что отклонит ключевой пункт предложения администрации Трампа по прекращению трехлетнего конфликта».