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СМИ раскрыли детали срыва переговоров в Лондоне

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  • 23.04.2025, 11:11
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СМИ раскрыли детали срыва переговоров в Лондоне

Встреча, похоже, не состоится.

Украинская делегация готова ко всем форматам переговоров в Лондоне. Впрочем, встреча с участием США, Великобритании, Франции и Украины, похоже, не состоится.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на комментарий информированного источника относительно переговоров в Лондоне. Собеседник уточнил, что делегация Киева на пути в Лондон.

«Пока ситуация примерно такая, что наша делегация на пути на встречу, встреча планировалась в середине дня, ее организаторы британцы, и именно Лондон всех собирал - обещали присутствие Украины, Америки, Франции, Германии и Британии, мы готовы к переговорам. Если Рубио пропускает, то ясно тогда, что формата с Рубио не может быть. Но мы готовы ко всем форматам и всем разговорам», - сообщил собеседник.

Ранее СМИ сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио не примет участия в переговорах в Лондоне, направленных на поиск путей завершения войны России против Украины, поскольку «Киев дал понять, что отклонит ключевой пункт предложения администрации Трампа по прекращению трехлетнего конфликта».

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