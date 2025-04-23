На портрете Трампа от Путина увидели странную деталь 4 23.04.2025, 11:20

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Намек на Аляску?

На портрете американского лидера Дональда Трампа, который ему подарил диктатор РФ Владимир Путин, недосчитались нескольких звездочек на полотне.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый предположил, не намек ли это.

«CNN показали портрет, который российский глава подарил Президенту США Дональду Трампу. Это только я вижу, что на флаге США не хватает как минимум трех звезд (то есть трех штатов)?», - указывает он.

Добавляет, что объяснение «художник так видит» не выдерживает никакой критики.

«Такие вещи мимо протокола не проходят. Поэтому, скорее всего, это такое себе скрытый месседж, - пишет Чалый. - Если, Дональд Трамп его проигнорирует, то скоро может каких-то штатов и не найти, не только на флаге, но и на карте США. Намек на Аляску?».

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