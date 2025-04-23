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На портрете Трампа от Путина увидели странную деталь

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  • 23.04.2025, 11:20
  • 5,074
На портрете Трампа от Путина увидели странную деталь

Намек на Аляску?

На портрете американского лидера Дональда Трампа, который ему подарил диктатор РФ Владимир Путин, недосчитались нескольких звездочек на полотне.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый предположил, не намек ли это.

«CNN показали портрет, который российский глава подарил Президенту США Дональду Трампу. Это только я вижу, что на флаге США не хватает как минимум трех звезд (то есть трех штатов)?», - указывает он.

Добавляет, что объяснение «художник так видит» не выдерживает никакой критики.

«Такие вещи мимо протокола не проходят. Поэтому, скорее всего, это такое себе скрытый месседж, - пишет Чалый. - Если, Дональд Трамп его проигнорирует, то скоро может каких-то штатов и не найти, не только на флаге, но и на карте США. Намек на Аляску?».

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