На портрете Трампа от Путина увидели странную деталь

На портрете Трампа от Путина увидели странную деталь4
- 23.04.2025, 11:20
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Намек на Аляску?
На портрете американского лидера Дональда Трампа, который ему подарил диктатор РФ Владимир Путин, недосчитались нескольких звездочек на полотне.
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый предположил, не намек ли это.
«CNN показали портрет, который российский глава подарил Президенту США Дональду Трампу. Это только я вижу, что на флаге США не хватает как минимум трех звезд (то есть трех штатов)?», - указывает он.
Добавляет, что объяснение «художник так видит» не выдерживает никакой критики.
«Такие вещи мимо протокола не проходят. Поэтому, скорее всего, это такое себе скрытый месседж, - пишет Чалый. - Если, Дональд Трамп его проигнорирует, то скоро может каких-то штатов и не найти, не только на флаге, но и на карте США. Намек на Аляску?».