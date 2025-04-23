На Беларусь надвигается атака полчищ кровососущих мошек 4 23.04.2025, 11:24

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Эпидемиологи назвали сроки, когда это произойдет.

Специалисты Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья озвучили свой прогноз, когда в этом году в Беларуси начнется массовый вылет кровососущих мошек. Он происходит каждый год, а вот его интенсивность зависит от погодных условий, пишет «Телеграф».

Речь идет в первую очередь о кровососущих мошках семейства Simuliidae. Их слюна оказывает токсическое воздействие и может спровоцировать сильные аллергические реакции у человека и животных. Кроме того, мошки способны переносить возбудителей арбовирусных инфекций, поэтому специалисты рекомендуют подготовиться к массовому вылету мошкары.

Как правило, в водоемах Брестской области этот период выпадает на третью декаду апреля — начало мая, а пик – на 1-2 декаду мая. Судя по тому, что на последнюю декаду апреля синоптики спрогнозировали существенное похолодание, в этом году этот период сдвинется на более поздний период.

«В реке Буг (район Брестской крепости) обнаружены личинки и куколки кровососущих мошек средневесенних видов. Таким образом, при сохранении стабильной теплой погоды массовый вылет кровососущих мошек прогнозируется в конце апреля – начале мая», — представили специалисты отчет энтомологических обследований, проведенных 17 апреля 2025 года.

Эксперты предупредили, что активность мошкары продлится в среднем месяц, а максимальная численности их продержится не более 10-14 дней, после чего резко пойдет на спад.

Для того, чтобы защититься от мошкары, специалисты обычно рекомендуют активно пользоваться репеллентами, а для профилактики аллергической реакции — принимать антигистаминные препараты. Выходя на улицу в период пиковой активности мошкары людям также рекомендуют надевать плотно закрытую одежду.

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