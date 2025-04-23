Reuters: ЕС нашел способ разорвать действующие контракты на поставку российского газа 1 23.04.2025, 11:24

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Без штрафных санкций.

Европейская комиссия оценивает, может ли она законодательно запретить компаниям в Европейском Союзе подписывать новые контракты на российское ископаемое топливо, заявил 22 апреля высокопоставленный чиновник ЕС.

Об этом пишет Reuters.

Еврокомиссия также работает над правовыми вариантами, которые позволят компаниям ЕС разрывать действующие контракты на поставку газа с Россией без штрафных санкций, добавил высокопоставленный чиновник.

Комиссия оценивает возможность предоставления компаниям правового основания ссылаться на форс-мажорные обстоятельства и выходить из российских газовых контрактов без уплаты штрафов за это.

«Поскольку некоторые страны-члены обещают заблокировать любые санкции ЕС в отношении российского газа, Еврокомиссия взамен ищет другие инструменты, которые могли бы ускорить прекращение зависимости Европы от российских энергоресурсов», — говорится в публикации. — «Еврокомиссия планирует изложить варианты для этого в «дорожной карте», которая должна быть представлена 6 мая».

При этом Еврокомиссия рассматривает варианты, потенциально включая торговые меры ЕС, которые могут запретить европейским компаниям заключать новые контракты на российское топливо.

Запрет новых контрактов направлен на то, чтобы сократить спотовые закупки европейскими компаниями российского сжиженного газа (СПГ).

В то время как поставки российского трубопроводного газа упали после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, ЕС увеличил импорт российского СПГ в прошлом году.

В 2024 году ЕС все еще получал 19% общих поставок газа и СПГ из России.

Еврокомиссия заявила, что любые меры по ограничению российского импорта энергоресурсов должны нанести ущерб Москве больше, чем ЕС, и учитывать влияние на энергетическую безопасность Европы и цены на топливо.

«После публикации своей дорожной карты в следующем месяце Еврокомиссия планирует провести обсуждение с государствами-членами и компаниями ЕС», — говорится в публикации, — «Если Комиссия решит двигаться вперед с любым из правовых инструментов, она предложит законодательные акты для этого. Для этого может потребоваться одобрение Европейского парламента и значительного большинства стран ЕС, в зависимости от типа предложенного правового инструмента».

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