В Беларуси не будут работать банковские карточки
- 23.04.2025, 11:30
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Названа дата.
В ночь с 23 на 24 апреля в Беларуси запланированы технологические работы Банковского процессингового центра. Они пройдут с 03:20 до 06:30.
В этот период возможны перебои в обслуживании банковских карт — как при оплате в магазинах и сервисных организациях, так и при снятии наличных, использовании банкоматов и терминалов самообслуживания.
Услугами центра пользуются следующие банки:
Беларусбанк
Белагропромбанк
Сбер Банк
БСБ Банк
Паритетбанк
Белинвестбанк
БНБ-Банк
Банк «Решение»
Франсабанк
Цептер Банк
БТА Банк