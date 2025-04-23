закрыть
23 апреля 2025, среда, 12:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси не будут работать банковские карточки

  • 23.04.2025, 11:30
  • 1,720
В Беларуси не будут работать банковские карточки

Названа дата.

В ночь с 23 на 24 апреля в Беларуси запланированы технологические работы Банковского процессингового центра. Они пройдут с 03:20 до 06:30.

В этот период возможны перебои в обслуживании банковских карт — как при оплате в магазинах и сервисных организациях, так и при снятии наличных, использовании банкоматов и терминалов самообслуживания.

Услугами центра пользуются следующие банки:

Беларусбанк 

Белагропромбанк 

Сбер Банк 

БСБ Банк 

Паритетбанк 

Белинвестбанк 

БНБ-Банк 

Банк «Решение» 

Франсабанк 

Цептер Банк 

БТА Банк

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Нет мира без украинского Крыма
Нет мира без украинского Крыма Рефат Чубаров
Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов
Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип