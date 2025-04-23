В Беларуси не будут работать банковские карточки 23.04.2025, 11:30

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Названа дата.

В ночь с 23 на 24 апреля в Беларуси запланированы технологические работы Банковского процессингового центра. Они пройдут с 03:20 до 06:30.

В этот период возможны перебои в обслуживании банковских карт — как при оплате в магазинах и сервисных организациях, так и при снятии наличных, использовании банкоматов и терминалов самообслуживания.

Услугами центра пользуются следующие банки:

Беларусбанк

Белагропромбанк

Сбер Банк

БСБ Банк

Паритетбанк

Белинвестбанк

БНБ-Банк

Банк «Решение»

Франсабанк

Цептер Банк

БТА Банк

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