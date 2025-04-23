В России начали жаловаться на белорусскую сельхозтехнику

В России начали жаловаться на белорусскую сельхозтехнику1
- 23.04.2025, 11:43
«Ростсельмаш» заявил о нечестной конкуренции.
Продажи сельхозтехники в России в начале года упали более чем на 30% к уровню 2024 года, что производители техники расценивают как тяжелый кризис. При этом российские производители жалуются на неравные условия конкуренции с белорусскими, рассказал «Коммерсанту» совладелец «Ростсельмаша», президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.
Недавно «Ростсельмаш» заявил о неравных условиях конкуренции с белорусскими производителями. Бабкин пояснил, что в России программа льготных кредитов сегодня не работает: c начала года компания по ней продала два комбайна.
«А у белорусов с льготными кредитами проблем нет. Можно прийти в любой российский банк, взять кредит, купить белорусский комбайн, и белорусский бюджет выплатит вам три четверти ставки российского ЦБ — примерно 15% субсидий в год», - отметил он.
«На российскую технику привилегий нет. Если ты идешь в Сбербанк, то тебе там скажут: «30% годовых, пожалуйста». Это создает неравные условия конкуренции, и, естественно, белорусы «отъедают» у нас долю, что не добавляет стабильности».
Бабкин это называет экспансией со стороны белорусских производителей. В общем объеме поставок российских и белорусских комбайнов на российский рынок белорусские производители в количественном выражении занимали в 2021 году долю в 17%. В 2024 году эта доля выросла до 40%. В целом, если не создавать искусственных перекосов, нормальная ситуация — наша доля 75%, у белорусов — 25%, считает он.
Выровнять ситуацию можно уровняв субсидирование. «Можно договориться работать по единым правилам. Если в России нет возможности пользоваться льготными кредитами, то и Белоруссия пусть не прибегает к субсидиям. А если мы получаем субсидии, то и они пусть запускают такие же. Здесь речь скорее о межгосударственных договоренностях», - поясняет он.
«Если вернуться в 2010 год, когда у нас в отличие от белорусских производителей не было мер поддержки, «Ростсельмаш» произвел 2,5 тыс. комбайнов, а «Гомсельмаш» — 3,6 тыс. штук. Нас выдавливали с рынка, все шло к тому, что «Ростсельмаша» не будет. Сейчас не такая история, но в этом году мы можем сравняться по объему производства. Хотя я не думаю, что эта ситуация будет продолжаться вечно и правительство будет спокойно смотреть, как «Ростсельмаш» выдавят за счет абсолютно неравной конкуренции».