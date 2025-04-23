Трамп готовится «умыть руки»?1
- Сергей Фурса
- 23.04.2025, 11:46
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Президент США сейчас проваливает абсолютно все.
Трамп проваливает мирный процесс по агрессии России против Украины, выставляя невозможные условия признания Крыма российским и готовится «умыть руки»?
Трамп предлагает Украине признать капитуляцию, но это будет лучшая капитуляция из всех возможных, блестящая и яркая капитуляция, ведь она обеспечена лично Трампом, который пришел и вытащил Путина из трясины, посадил его за стол и признал победителем в войне, которая должна была бы длиться 3 дня, а длится уже три года без каких-либо стратегических успехов для России. Золотая капитуляция от гения переговоров. И Трамп рассчитывает на благодарность и готовность Украины идти ему навстречу, при том, что он сам лично разрушил как доверие, так и рычаги влияния, отказывая Украине в дальнейшей поддержке.
Звучит безумно. И даже тупо.
Неудивительно. Ведь Трамп сейчас проваливает абсолютно все, за что он взялся. Абсолютно.
Он уже сдал назад и моргнул в противостоянии с Китаем.
Он уже сдал назад и заявил, что не хочет увольнять главу ФРС.
Он уже провалил борьбу с растущим дефицитом бюджета США, а Маск при этом скулит и говорит, что скоро убежит спасать Теслу.
Он уже провалил борьбу с нелегальной миграцией, хотя и отправляет американских граждан в концлагерь.
Он уже признает, что не может ничего сделать с Ираном и готов вернуться к соглашению, которое сам когда-то разрушил.
И понятно, что он никак не сможет решить проблему торгового дефицита США, хотя это и не является проблемой, разве что в голове самого Трампа.
Таким образом, второй срок Трампа хоть и имеет более кринжовый вид, чем первый, однако пока что он такой же бездарный.
При этом всем он разрушил доверие в экономике, и США уверенно направляются к рецессии. На пустом месте. Ведь три месяца назад экономика была в прекрасном состоянии, а доверие к доллару США безгранично. США потеряли доверие, потеряли союзников и ничего не получили взамен.
Вот оно — искусство вести переговоры. Высший пилотаж.
Так что было бы странно, если бы у него получилось в кейсе войны. Хоть ему очень хочется делать «темные делишки» с Путиным, зарабатывать миллиарды долларов на России и построить в центре Москвы Трамп Тауэр, самый большой и самый золотой из всех Трамп тауэров в мире.
Сергей Фурса, «Фейсбук»