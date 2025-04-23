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В России суд вынес приговор по делу об убийстве Игоря Талькова

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  • 23.04.2025, 12:08
  • 4,620
В России суд вынес приговор по делу об убийстве Игоря Талькова
Игорь Тальков

Певца убил его концертный директор.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил бывшего концертного директора Игоря ТальковаВалерия Шляфмана — к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве певца, произошедшем в 1991 году.

Суд признал Шляфмана виновным по статье 102 УК РСФСР (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное общеопасным способом), а также по статье 15 — за покушение на убийство. Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что наказание должно отбываться в исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» между Шляфманом и представителем другого артиста — Игорем Малаховым — произошел конфликт. Попытка Шляфмана застрелить Малахова привела к тому, что смертельное ранение получил Тальков.

После трагедии Шляфман уехал в Израиль, где проживает до сих пор. В 1992 году его действия квалифицировали как убийство по неосторожности. Однако в 2021 году Следственный комитет возобновил расследование и пришел к выводу, что преступление было совершено умышленно.

Шляфман был объявлен в международный розыск, в 2022 году Следственный комитет России направил в Израиль запрос о его выдаче.

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