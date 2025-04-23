Лукашисты хотели взяться за репетиторов — белорусы дали отпор 1 23.04.2025, 12:08

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От некоторых «новшеств» пришлось отказаться.

Власти подвели итоги общественного обсуждения законопроекта, которым хотят существенно ограничить в работе самозанятых. Речь о репетиторах, учителях-дефектологах, а также тех, кто занимается обучением музыке, вокалу, танцам, изобразительному искусству, работе на персональном компьютере. Этот законопроект вызвал достаточно активное обсуждение — больше 200 комментариев. В итоге чиновники отказались от некоторых изменений, которые хотели ввести, пишет «Зеркало».

Коротко о том, что предлагали изменить

Как ранее сообщалось, чиновники планируют, что репетиторство и услуги учителя-дефектолога должны будут осуществляться с учеником исключительно индивидуально (то есть не в группах). «Кроме того, предусматривается, что содержание репетиторских услуг должно будет соответствовать программе, которую в данный момент осваивает потребитель услуги в своем учебном заведении», — отмечал телеграм-канал «Юристы и бухгалтерия».

Что касается обучения работе на персональном компьютере, а также изобразительному искусству, музыке, танцам, вокалу, ораторскому искусству, то его, как изначально планировалось, должны будут проводить только в отношении совершеннолетних лиц. И при этом либо индивидуально, либо в группах численностью не более четырех человек.

«При оказании услуг удаленно должны будут использоваться информационные сети, системы и ресурсы национального сегмента сети Интернет, размещенные на территории Республики Беларусь и зарегистрированные в установленном порядке (то есть работать через Zoom и другие «небелорусские» ресурсы будет нельзя), — отмечает телеграм-канал «Юристы и бухгалтерия». — Пока это только проект. Когда он будет принят и вступит в силу и в каком окончательном виде, еще неизвестно».

Чем закончилось общественное обсуждение законопроекта

Как сообщает национальный правовой интернет портал, больше всего комментариев было по нескольким предлагаемым изменениям. Среди прочего это:

введение возможности оказания репетиторских услуг в мини-группах до 4-х человек (98 комментариев);

предоставление возможности осуществлять самостоятельную профессиональную деятельность по обучению (без реализации содержания образовательных программ) работе на персональном компьютере, ноутбуке, планшетном компьютере, смартфоне, а также изобразительному искусству, игре на музыкальных инструментах, танцам, хореографии, вокалу, ораторскому искусству детей (46 комментариев);

исключение нормы об использовании при оказании услуг информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента сети Интернет, размещенных на территории Беларуси и зарегистрированных в установленном порядке (38 комментариев).

Чиновники проанализировали реакцию беларусов на законопроект. В итоге из него решили убрать некоторые позиции.

«Исключена норма об использовании при оказании услуг информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента сети Интернет, размещенных на территории Беларуси и зарегистрированных в установленном порядке», — сообщается на национальном правовом интернет-портале. — Уточнен порядок обработки персональных данных (предъявление документа о том, что лицо, которому оказывают услуги репетитора, получает основное образование)».

То есть работать через Zoom, Google Meet, Skype, Discord и другие «небелорусские» ресурсы, похоже, по-прежнему можно будет.

Репетиторам и учителям-дефектологам по-прежнему можно будет оказывать услуги в групповом формате (до 4-х человек). «Предусмотрено представление самозанятыми по запросу потребителей при оказании услуг в отношении несовершеннолетних выписки из единого государственного банка данных о правонарушениях о наличии (отсутствии) факта совершения ими преступлений, ограничивающих работу с детьми», — сообщает национальный правовой интернет-портал.

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