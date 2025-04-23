Появились новые фото уникальной украинской тяжелой боевой машины пехоты БМП-55 23.04.2025, 12:13

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Лобовая броня должна выдерживать попадание снарядов калибра не менее 25-30 мм.

В сеть выложили новые фотографии тяжелой боевой машины пехоты БМП-55, над которой в 2000-х работали специалисты Харьковского конструкторского бюро по машиностроению. На них обратил внимание портал The War Zone.

На фотографиях можно видеть опытный экземпляр БМП. Видимых повреждений боевая машина не имеет. Других деталей (например, места съемки) представлено не было.

Известно, что БМП-55 изготовили на базе советского танка Т-55. Силовая установка находится в передней части корпуса. Вес машины (без вооружения) составляет 28,5 тонн. В состав экипаж входят три человека.

В кормовой части БМП-55 размещена десантная аппарель, которая позволяет вести десантирование под прикрытием броневого корпуса машины и легко перемещать грузы и раненых внутрь боевого отделения. В десантном отделении можно разместить десять военных.

БМП-55 оснащена 12,7-мм пулеметом НСВТ, установленным в башне с дистанционным управлением. Предусмотрена возможность установки противотанковых управляемых ракет.

Лобовая броня БМП-55 должна выдерживать попадание снарядов калибра не менее 25-30 мм. Кормовая броня защищает от пуль калибром 14,5 мм бронебойного типа.

Статус проекта пока неизвестен. В теории Украина могла бы производить такие БМП, однако специалисты обращают внимание на важную ресурсную преграду, а именно - отсутствие необходимого количества шасси от Т-55 в пригодном к эксплуатации состоянии.

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