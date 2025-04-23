«Собственное жилье в Европе — знак, что ты чего-то добился» 23.04.2025, 12:32

иллюстративное фото

Белорус рассказал, как купил квартиру в Польше и делает в ней ремонт.

Артему (имя изменено) 33 года. В Польше вместе с женой они живут четвертый год. За это время пара успела обзавестись собственным жильем — квартирой-студией в Белостоке. О том, почему они отдали предпочтение первичному рынку, как получили ипотечный кредит и сколько денег и времени нужно на ремонт квартиры перед заселением, белорус рассказал MOST.

«Получить квартиру можно уже через полгода»

В Польше у Артема собственный бизнес, а его супруга работает. В конце 2024 года они решили приобрести собственное жилье. Беларусы рассматривали исключительно первичный рынок — чтобы «не возиться с демонтажем» и сразу сделать ремонт «под себя».

Изучив рынок, Артем с супругой остановились на квартире-студии в одном из жилых комплексов крупного белостокского застройщика Kombinat Budowlany.

— Выбрали [этого] застройщика, потому что у других с приблизительно такими же квартирами сроки сдачи — через год-два. А у Kombinat Budowlany застройка была готова уже на 90%, и получить квартиру можно было уже через полгода, — рассказывает Артем.

С минимальными зарплатами — 340 тысяч злотых на двоих

Квартира-студия, которую выбрали белорусы, стоила 430 тыс. злотых. У пары было 20% на первоначальный взнос, а остальную сумму должна была покрыть ипотека. За помощью в ее оформлении они обратились к кредитному эксперту застройщика. Тот проанализировал кредитоспособность семьи, подготовил необходимые документы и выслал в банк. Услуги специалиста были бесплатными.

— Жена трудоустроена, и я тоже — у себя на фирме. У нас было две умовы о праце (трудовой договор. — Прим. MOST). С [минимальными] зарплатами — 3500 злотых [нетто], кредит дали на 340 тыс. злотых — под 7% на 25 лет, — делится мужчина.

Молодые люди выбрали плавающую кредитную ставку, и в данный момент ежемесячный платеж составляет 2500 злотых. 170 из них — оплата за обязательное страхование жизни. А вот размер коммунальных платежей семье пока не известен: ключи они получили всего неделю назад.

— Пока ждешь ключи от квартиры, нужно платить за съемное жилье, за кредит, а позже — еще делать ремонт, — говорит мужчина. — [Это может быть накладно].

Сделать ремонт в новостройке дешевле, чем во «вторичке»

Ремонт в белостокской квартире белорусам предстоит делать с нуля. По словам Артема, от застройщика там есть лишь базовый минимум: выведено электричество — на потолке точки под свет, установлены выключатели и розетки с пластиковыми рамками; есть сантехнические выводы под краны; на стенах — гипсовая штукатурка; есть стеклопакеты, качественная входная дверь и счетчики.

— Но нет труб для слива воды. В [санузле] придется местами разбить стены и стяжку, чтобы сделать слив для стиральной машины, крана, душа и туалета, — перечисляет собеседник. — Еще нужно перенести батарею, иначе диван будет отставать от стены на 30 сантиметров. И местами заменить электрику.

По примерным подсчетам Артема, за этот объем работы и отделку подрядчикам придется заплатить около 30 тыс. злотых. А материалы и мебель обойдутся еще в 70 тыс.

Но эта сумма мужчину не пугает. Он уверен, что, купив квартиру на вторичном рынке, он бы потратил вдвое больше — из-за необходимости выполнять демонтаж.

— Например, чтобы положить новую плитку в ванной комнате, придется потратить столько же, сколько я заплачу за монтаж плитки [в новостройке], — говорит Артем. — А если брать совсем старые дома, постройки 60-70-х годов, то там нужно будет еще и всю штукатурку сбивать в квартире, полы деревянные поднимать и выносить. А это все деньги.

Что касается сроков, то белорус уверен, что на отделочные работы понадобится всего месяц, а на изготовление и установку мебели — еще столько же.

«Можем воплотить проекты, которые были в голове»

Артем с женой ни разу не пожалели, что решились на такой шаг.

— Когда забирали ключи, эмоции, конечно, были классные. У нас и в Минске была квартира. Но собственное жилье в Европе — это как знак, что ты чего-то добился. Вышел на новый уровень, — говорит мужчина. — И здесь мы можем воплотить проекты, которые были у нас голове. Уже начали покупать качественные материалы. Мебель тоже планируем только самую лучшую.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com