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МИД Британии: Мирные переговоры в Лондоне официально отложены

  • 23.04.2025, 12:44
  • 2,204
МИД Британии: Мирные переговоры в Лондоне официально отложены

Встреча на другом уровне состоится, но она будут закрыта для СМИ.

Мирные переговоры, которые должны были состояться в Лондоне в среду, 23 апреля, под председательством министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми, были «понижены» до уровня официальных переговоров и закрыты для СМИ.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании, пишет The Guardian.

«Сегодняшняя встреча министров иностранных дел по мирным переговорам в Украине откладывается. Переговоры на официальном уровне продолжатся, но они будут закрыты для СМИ», — отметили в ведомстве.

В среду, 23 апреля, в Лондоне должна была состояться встреча представителей США, Украины и Европы относительно войны России против Украины. Спецпредставитель США по Украине генерал Кит Келлог примет участие в переговорах. Однако, как сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Тами Брюс, государственный секретарь Марко Рубио уже не будет участвовать в лондонской встрече.

Однако впоследствии, по данным Sky News, министры иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне для переговоров на высоком уровне.

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