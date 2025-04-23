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«До Лукашенко дошло, но поздно»

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  • 23.04.2025, 12:45
  • 5,854
«До Лукашенко дошло, но поздно»

В сфере образования складывается критическая ситуация.

Министр образования Беларуси Андрей Иванец рассказал о мерах, направленных на предотвращение оттока школьников за рубеж для получения высшего образования. Однако инициативы властей вызвали волну возмущения среди родителей и учащихся.

По данным родителей, в школах началась практика, при которой старшеклассников обязывают публично сообщать, в какие вузы они планируют поступать. Особое внимание уделяется тем, кто собирается уезжать из страны для обучения в европейских университетах. С такими учениками проводят так называемые «профилактические беседы», цель которых — убедить их остаться в Беларуси.

Родители сообщают о давлении не только на школьников, но и на них самих.

@zerkalo.io Родители подростков из Минска рассказали про «звоночки» из школы с вопросами, где планируют учиться дети. #Зеркалоновости #новостиБеларуси #новостиМинск #выпуск2025 #поступлениеБеларусь #школаМинск #тиктокбеларусь #беларусьсейчас ♬ оригинальный звук - Зеркало | Новости

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Раз государству дороже пакистанцы, пусть у них и спрашивают. У родителей Коли надо спросить, где Коля учился и почему?»

«А если ребенок хочет получить образование, которого нет в стране?»

«Если родной стране на них все равно, то нечему удивляться».

«А как же «кому не нравится — уезжайте»? Все, до Лукашенко дошло, но поздно».

«Я после 18 сразу в Украину».

«Мне вот интересно, а какая им разница?»

«А зачем говорить правду? Все дружно говорите, что поступаете в БГСХА или Гродненский аграрный, — все будут довольны!»

«Пусть говорят, что будут поступать в Пакистан. Обмен народами».

«Да, нужно при рождении сразу спрашивать о планах на жизнь».

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