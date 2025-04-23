«До Лукашенко дошло, но поздно»11
- 23.04.2025, 12:45
- 5,854
В сфере образования складывается критическая ситуация.
Министр образования Беларуси Андрей Иванец рассказал о мерах, направленных на предотвращение оттока школьников за рубеж для получения высшего образования. Однако инициативы властей вызвали волну возмущения среди родителей и учащихся.
По данным родителей, в школах началась практика, при которой старшеклассников обязывают публично сообщать, в какие вузы они планируют поступать. Особое внимание уделяется тем, кто собирается уезжать из страны для обучения в европейских университетах. С такими учениками проводят так называемые «профилактические беседы», цель которых — убедить их остаться в Беларуси.
Родители сообщают о давлении не только на школьников, но и на них самих.
@zerkalo.io Родители подростков из Минска рассказали про «звоночки» из школы с вопросами, где планируют учиться дети. #Зеркалоновости #новостиБеларуси #новостиМинск #выпуск2025 #поступлениеБеларусь #школаМинск #тиктокбеларусь #беларусьсейчас ♬ оригинальный звук - Зеркало | Новости
Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:
«Раз государству дороже пакистанцы, пусть у них и спрашивают. У родителей Коли надо спросить, где Коля учился и почему?»
«А если ребенок хочет получить образование, которого нет в стране?»
«Если родной стране на них все равно, то нечему удивляться».
«А как же «кому не нравится — уезжайте»? Все, до Лукашенко дошло, но поздно».
«Я после 18 сразу в Украину».
«Мне вот интересно, а какая им разница?»
«А зачем говорить правду? Все дружно говорите, что поступаете в БГСХА или Гродненский аграрный, — все будут довольны!»
«Пусть говорят, что будут поступать в Пакистан. Обмен народами».
«Да, нужно при рождении сразу спрашивать о планах на жизнь».
Подписывайтесь на наш TikTok, чтобы узнавать новости первыми