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Рубль и российские акции посыпались

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  • 23.04.2025, 12:50
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Рубль и российские акции посыпались

Из-за новостей о срыве переговоров по Украине.

Российский фондовый и валютный рынок резко снижаются на торгах в среду на новостях о том, что переговоры по перемирию в Украине снова забуксовали, пишет The Moscow Times.

Курс доллара на форексе на 12.30 мск вырос на 1,5%, до 82,71 рубля, а на российском межбанковском рынке, по данным Reuters, поднимался до 83,1 рубля — самого высокого уровня за неделю.

Евро подорожал к рублю на 2,2%, до 94,5 рубля, а курс юаня на Мосбирже подскочил на 2% — до 11,35 рубля и также установил недельный максимум.

Индекс Мосбиржи, накануне вечером прибивавший отметку 3000 пунктов, в начале торгов опускался до 2900 пунктов. Акции «Газпрома» подешевели на 3,2%, Сбера — на 1,5%, ВТБ — на 3,1%, «Роснефти» — на 2,9%. Более 3% теряют в цене «Аэрофлот», НЛМК, ММК и «Алроса».

«Негативная динамика <…> связана с геополитикой, так как запланированные на сегодня переговоры в Лондоне по урегулированию военного конфликта в восточной Европе сорвались», — констатирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

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