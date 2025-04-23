Рубль и российские акции посыпались

Рубль и российские акции посыпались1
- 23.04.2025, 12:50
- 4,688
Из-за новостей о срыве переговоров по Украине.
Российский фондовый и валютный рынок резко снижаются на торгах в среду на новостях о том, что переговоры по перемирию в Украине снова забуксовали, пишет The Moscow Times.
Курс доллара на форексе на 12.30 мск вырос на 1,5%, до 82,71 рубля, а на российском межбанковском рынке, по данным Reuters, поднимался до 83,1 рубля — самого высокого уровня за неделю.
Евро подорожал к рублю на 2,2%, до 94,5 рубля, а курс юаня на Мосбирже подскочил на 2% — до 11,35 рубля и также установил недельный максимум.
Индекс Мосбиржи, накануне вечером прибивавший отметку 3000 пунктов, в начале торгов опускался до 2900 пунктов. Акции «Газпрома» подешевели на 3,2%, Сбера — на 1,5%, ВТБ — на 3,1%, «Роснефти» — на 2,9%. Более 3% теряют в цене «Аэрофлот», НЛМК, ММК и «Алроса».
«Негативная динамика <…> связана с геополитикой, так как запланированные на сегодня переговоры в Лондоне по урегулированию военного конфликта в восточной Европе сорвались», — констатирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.