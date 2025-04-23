ВСУ сбили самый дорогой российский дрон-разведчик «Мерлин-ВР» 2 23.04.2025, 12:57

1,780

Украинцы использовали ударный беспилотник стоимостью всего 500 долларов.

Украинские военные с помощью зенитного дрона уничтожили самый дорогой разведывательный беспилотник РФ под названием «Мерлин-ВР».

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба из 63 отдельной механизированной бригады ВСУ «Стальные львы».

Недорогой ударный дрон стоимостью 500 долларов догнал «Мерлин-ВР», приблизился сверху, подлетел к передней части, где расположен оптический модуль, и, вероятно, дистанционно подорвался. Другой БПЛА вскоре поразил еще одного разведчика ВС РФ — Supercam, в небе над Лиманом Донецкой области.

Как отметили в бригаде, «Мерлин ВР» стоит около 300 тысяч долларов (12,5 млн грн) и является самым дорогим разведывательным БПЛА на вооружении России. Отмечается, что это уже второй такой летательный аппарат на счету 63 ОМБр. По данным OSINT-проекта Oryx, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла не менее 11 «Мерлинов-ВР», причем 5 из них были уничтожены, а еще 6 — захвачены украинцами.

«Мерлин-ВР» был разработан Научно-исследовательским институтом современных телекоммуникационных технологий из Смоленска для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Впервые летательный аппарат представили в сентябре 2021 года, но россияне не сообщали об испытаниях или серийном производстве.

Однако украинские специалисты, разобрав один из «Мерлинов-ВР», заметили на некоторых деталях маркировку Министерства обороны РФ, что свидетельствует о возможном серийном производстве и принятии на вооружение. С другой стороны, на территории Украины такие аппараты используют нечасто, возможно, из-за высокой стоимости и сложности с получением компонентов.

Например, внутри разобранного БПЛА обнаружили много иностранных деталей, продажа которых запрещена международными санкциями. В частности, тепловизионную камеру с французской матрицей Lynred (Ulis) PICO1024 с разрешением 1024*768, более качественной, чем у российских дронов «Орлан-10», а также израильской линзой, китайский стартер-генератор.

Сами российские разработчики утверждают, что «Мерлин-ВР» может летать до 10 часов, подниматься на высоту до 5 км и преодолевать до 600 км. При этом он оснащен оптико-локационным оборудованием весом до 6,5 кг. Камера работает в видимом и инфракрасном диапазоне на расстоянии до 30 км, благодаря ей БПЛА может собирать разведданные и корректировать артиллерию. Это один из крупнейших беспилотников ВС РФ с размахом крыльев около 5 метров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com