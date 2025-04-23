«Надоело!»: легенда тенниса раскритиковала Соболенко за саркастичные атаки на свою команду 4 23.04.2025, 13:00

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Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Австралийская теннисистка отметила раздражающую манеру в поведении белоруски.

Поведение Арины Соболенко, занимающей первую строчку в мировом теннисном рейтинге WTA, снова попало под прицел критики. На этот раз с претензиями выступила знаменитая австралийская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Ренне Стаббс. В своем подкасте она прямо заявила, что ей «надоели» саркастичные нападки белорусской теннисистки на собственную команду после каждого проигрыша, пишет Onet.

Как пояснила Стаббс, ее раздражает повторяющаяся манера Соболенко обвинять свой штаб в поражениях.

«Одна вещь в Арине начинает меня раздражать. Мы все любим ее безумные выходки, но мне уже надоели ее саркастичные атаки на команду после поражений», — процитировали слова Стаббс из «The Rennae Stubbs Tennis Podcast» польские СМИ, которые также активно следят за карьерой белоруски.

Австралийская легенда описывает типичное поведение Соболенко после проигранного матча: подойдя к своей команде, она каждый раз бросает что-то вроде: «Эй, парни! Отличная работа!».

«Это пассивная агрессия, что уже немного раздражает. А потом она смеется, что совсем не смешно», — добавляет она.

Ренне Стаббс — известная фигура в мире тенниса, четырехкратная победительница турниров Большого шлема в паре, четырехкратная победительница Итогового турнира WTA в паре, многократная участница Олимпиад.

Триггером для комментариев, возможно, послужил недавний проигрыш Соболенко Елене Остапенко в финале турнира WTA 500 в Штутгарте, где главным призом был автомобиль Porsche. Как отметили СМИ, после поражения белоруска, хоть и поздравила соперницу, но не скрывала своего разочарования.

При этом спортивные СМИ (и сама Соболенко) нередко подчеркивали, что, несмотря на публичные «выпады», у нее, судя по всему, хороший контакт с ее командой. Но свою злость после проигрышей она часто срывает именно на них.

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