Вэнс потребовал от Украины и России «уступить территории» для мирной сделки 13 23.04.2025, 13:06

5,128

Джей Ди Вэнс

Вице-президент США заявил о «территориальном обмене».

Для прекращения войны и заключения мирной сделки Украине придется отказаться от части своей территории, а России — вернуть некоторые из оккупированных земель, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. «Придется пойти на некоторые территориальные обмены. <…> Сложить оружие, заморозить это дело и продолжить реальное строительство лучшей России и лучшей Украины», — сказал Вэнс, которого цитирует Bloomberg.

По его словам, Вашингтон выдвинул «предельно четкое предложение» на этот счет. Согласно американскому мирному плану, Москва должна вывести войска из Харьковской области, где она контролирует около 70 поселков, а Киев признать де-юре Крым российским и де-факто согласиться с потерей почти всей Луганской области, а также большей части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Вэнс подчеркнул, что пришло время сказать либо «да» этому плану, либо США откажутся от попыток завершить войну. При этом вице-президент добавил, что Вашингтон провел «колоссальную» дипломатическую работу и попытался понять ситуацию с точки зрения как украинцев, так и россиян. Поэтому предложение США — «очень справедливое», заключил Вэнс.

Президент США Дональд Трамп 18 апреля заявил, что готов выйти из переговоров о мире в Украине, если российская или украинская сторона слишком усложнит урегулирование. То же самое до этого говорил глава Госдепа Марко Рубио. Он отказался приехать на встречу с представителями Украины и стран Европы в Лондон 23 апреля, после того как украинский президент Владимир Зеленский публично отверг один из пунктов мирного плана США — признание Крыма российским. Из-за решения Рубио министры иностранных дел Франции и Германии также отменили свое участие в мероприятии. В результате в МИДе Великобритании объявили, что запланированные переговоры не состоятся, но пройдут консультации на более низком уровне. При этом украинская делегация все равно прибыла в Лондон: глава МИД страны Андрей Сибига встретился с британским коллегой Дэвидом Лэмми, а глава украинского Минобороны Рустем Умеров — с коллегой Джоном Гили.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com