ДГБ Литвы: Путинские и лукашенковские спецслужбы готовят нападения на белорусов 23.04.2025, 13:08

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Фото: DELFI

Уже зафиксированы попытки совершения актов насилия.

Российские и белорусские разведслужбы планировали насильственные атаки против белорусов, проживающих в Литве, сообщил 23 апреля Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы.

Отмечается, что с 2023 года российские и белорусские спецслужбы «проводят в Литве информационно-психологическую операцию, цель которой — разжечь межэтническую напряженность между литовским обществом и новой белорусской диаспорой, заставить их чувствовать себя неуверенно в Литве». Добавляется, что также «это попытка сформировать образ Литвы как ксенофобского государства».

Сообщается, что уже зафиксированы попытки совершения актов насилия в отношении представителей белорусской диаспоры.

– Организаторы пытаются создать видимость конфликта между двумя враждующими силами — белорусами, пропагандирующими идеологию литвинизма, и якобы противостоящими им литовскими группами, — говорится в сообщении ДГБ.

В этом году в соцсетях «начался поиск лиц, которые могли бы совершить нападения на представителей белорусской диаспоры за материальное вознаграждение».

– Для организации нападения исполнители операции выдавали себя за жителей другой страны Евросоюза и искали обучающихся в Вильнюсе белорусов, которые согласились бы сняться в музыкальном клипе за определенную плату. Молодые белорусы, соблазнившись предложением о работе, согласились приехать в условленное место, где, по планам организаторов нападения, их должны были избить…

Чаще всего исполнителей таких задач ищут среди русскоязычных жителей Литвы на популярных Telegram-каналах и в группах в других социальных сетях, – говорится в сообщении ДГБ.

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