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Пекин сделал заявление после вызова «на ковер» посла Китая в Украине

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  • 23.04.2025, 13:09
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Пекин сделал заявление после вызова «на ковер» посла Китая в Украине

Киев призвал Пекин принять меры с целью прекращения поддержки России в войне.

В Пекине отреагировали на вызов посла Китая в Украине в МИД за помощь России в войне. Китай назвал обвинения «безосновательными».

Об этом сообщает China News со ссылкой на спикера МИД Китая Го Цзякуня.

У спикера китайского МИД спросили, вызвало ли Министерство иностранных дел Украины во вторник, 22 апреля, посла Китая в Украине, чтобы выразить обеспокоенность о помощи России в войне и какую информацию посол передал Украине.

В ответ спикер МИД назвал заявления Украины «безосновательными» и «политическими манипуляциями».

«Мы уточнили позицию Китая по соответствующим вопросам. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций», - сказал Го Цзякунь.

Посла вызвали «на ковер»

Напомним, во вторник, 22 апреля, посол Китая в Украине Ма Шенкунь посетил МИД из-за недавно выявленных фактов участия граждан Китая в войне и привлечения китайских компаний к производству вооружения на территории РФ. Он встретился заместителем главы МИД Украины Евгением Перебийносом.

Украина призвала Китай принять меры с целью прекращения поддержки России в войне.

Кроме того, как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, украинские спецслужбы передали доказательства таких фактов китайской стороне.

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