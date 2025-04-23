Охрана испугалась за жизнь Путина, увидев в Кремле «подарок» из Омана

Охрана испугалась за жизнь Путина, увидев в Кремле «подарок» из Омана2
- 23.04.2025, 13:22
- 6,642
Делегацию султана не пустили к главе РФ.
Во время недавнего визита султана Омана в Москву охрана Путина сочла дипломатический подарок в виде ритуального кинжала потенциальной угрозой и не позволила делегации пронести его в здание.
Как сообщил журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, во время визита султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида в РФ делегация попыталась вручить Путину национальный подарок — большой ритуальный кинжал, однако сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) восприняли ситуацию буквально и не допустили гостей с предметом в Кремль.
Дипломаты пытались объяснить, что предмет — «гифт», подарок для президента России, но охрана проявила непоколебимую принципиальность. «Так не делается», — ответили представители ФСО и предложили найти более безопасную форму вручения.
Не до жестов вежливости, когда вокруг угрозы
В результате делегация Омана во главе с послом Хамудом бен Салемом ат-Туайхом была вынуждена пройти на встречу без подарка.
Кинжал, по данным журналиста, остался за пределами Кремля, а сама встреча прошла в формальной обстановке. Комментируя ситуацию, Колесников с иронией отметил, что гости прошли «безоружными».
Что, очевидно, в логике ФСО является оптимальным сценарием любого международного визита.
Доверие не для всех
Этот случай, хоть и выглядит курьезно, наглядно демонстрирует уровень закрытости и паранойи, в которую постепенно скатывается система охраны первого лица. Даже представители дружественных государств не исключение из регламента. В Кремле, похоже, считают, что подарки в виде кинжалов — вещь слишком острая не только буквально, но и политически.
Восточные традиции vs. российский протокол
В арабской дипломатической культуре подарки, особенно оружие в декоративном исполнении, символизируют уважение, доверие и союзничество. Однако в российской политической реальности даже такой жест может быть встречен с подозрением, если не с тревогой охраны престарелого 73-летнего диктатора.