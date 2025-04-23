Охрана испугалась за жизнь Путина, увидев в Кремле «подарок» из Омана 2 23.04.2025, 13:22

6,642

Делегацию султана не пустили к главе РФ.

Во время недавнего визита султана Омана в Москву охрана Путина сочла дипломатический подарок в виде ритуального кинжала потенциальной угрозой и не позволила делегации пронести его в здание.

Как сообщил журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, во время визита султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида в РФ делегация попыталась вручить Путину национальный подарок — большой ритуальный кинжал, однако сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) восприняли ситуацию буквально и не допустили гостей с предметом в Кремль.

Дипломаты пытались объяснить, что предмет — «гифт», подарок для президента России, но охрана проявила непоколебимую принципиальность. «Так не делается», — ответили представители ФСО и предложили найти более безопасную форму вручения.

Не до жестов вежливости, когда вокруг угрозы

В результате делегация Омана во главе с послом Хамудом бен Салемом ат-Туайхом была вынуждена пройти на встречу без подарка.

Кинжал, по данным журналиста, остался за пределами Кремля, а сама встреча прошла в формальной обстановке. Комментируя ситуацию, Колесников с иронией отметил, что гости прошли «безоружными».

Что, очевидно, в логике ФСО является оптимальным сценарием любого международного визита.

Доверие не для всех

Этот случай, хоть и выглядит курьезно, наглядно демонстрирует уровень закрытости и паранойи, в которую постепенно скатывается система охраны первого лица. Даже представители дружественных государств не исключение из регламента. В Кремле, похоже, считают, что подарки в виде кинжалов — вещь слишком острая не только буквально, но и политически.

Восточные традиции vs. российский протокол

В арабской дипломатической культуре подарки, особенно оружие в декоративном исполнении, символизируют уважение, доверие и союзничество. Однако в российской политической реальности даже такой жест может быть встречен с подозрением, если не с тревогой охраны престарелого 73-летнего диктатора.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com