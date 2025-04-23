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Охрана испугалась за жизнь Путина, увидев в Кремле «подарок» из Омана

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  • 23.04.2025, 13:22
  • 6,642
Охрана испугалась за жизнь Путина, увидев в Кремле «подарок» из Омана

Делегацию султана не пустили к главе РФ.

Во время недавнего визита султана Омана в Москву охрана Путина сочла дипломатический подарок в виде ритуального кинжала потенциальной угрозой и не позволила делегации пронести его в здание.

Как сообщил журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, во время визита султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида в РФ делегация попыталась вручить Путину национальный подарок — большой ритуальный кинжал, однако сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) восприняли ситуацию буквально и не допустили гостей с предметом в Кремль.

Дипломаты пытались объяснить, что предмет — «гифт», подарок для президента России, но охрана проявила непоколебимую принципиальность. «Так не делается», — ответили представители ФСО и предложили найти более безопасную форму вручения.

Не до жестов вежливости, когда вокруг угрозы

В результате делегация Омана во главе с послом Хамудом бен Салемом ат-Туайхом была вынуждена пройти на встречу без подарка.

Кинжал, по данным журналиста, остался за пределами Кремля, а сама встреча прошла в формальной обстановке. Комментируя ситуацию, Колесников с иронией отметил, что гости прошли «безоружными».

Что, очевидно, в логике ФСО является оптимальным сценарием любого международного визита.

Доверие не для всех

Этот случай, хоть и выглядит курьезно, наглядно демонстрирует уровень закрытости и паранойи, в которую постепенно скатывается система охраны первого лица. Даже представители дружественных государств не исключение из регламента. В Кремле, похоже, считают, что подарки в виде кинжалов — вещь слишком острая не только буквально, но и политически.

Восточные традиции vs. российский протокол

В арабской дипломатической культуре подарки, особенно оружие в декоративном исполнении, символизируют уважение, доверие и союзничество. Однако в российской политической реальности даже такой жест может быть встречен с подозрением, если не с тревогой охраны престарелого 73-летнего диктатора.

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