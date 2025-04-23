Курсы доллара и евро в Беларуси пошли вверх 1 23.04.2025, 13:32

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Американская валюта подорожала почти на три копейки.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 23 апреля выросли курсы доллара и евро.

Доллар подорожал почти на три копейки, евро — более чем на 1 копейку. Российский рубль на сегодняшних торгах опустился на минимум почти за две недели.

Итоги валютных торгов 23 апреля:

Доллары США: 3,0519 (+0,0268 / +0,89%);

Евро: 3,4765 (+0,0144 / +0,42%);

Российский рубль: 3,6563 (-0,0129 / -0,35%);

Китайский юань: 4,1586 (+0,0372 / +0,90%).

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