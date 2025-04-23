закрыть
23 апреля 2025, среда, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска привезла из Турции доллары и попала в «историю»

  • 23.04.2025, 13:55
Белоруска привезла из Турции доллары и попала в «историю»

Началось с того, что в обменнике их не взяли.

В Пинске в отделении банка задержали 51-летнюю самозанятую жительницу Столинского района, которая принесла сдавать купюру 100 долларов. У кассира появились сомнения, что банкнота подлинная. Эксперты подтвердили: это фальшивка.

Выяснилось, что три года назад женщина ездила на отдых в Турцию. Там она купила в местном обменнике 300 долларов, и одна из банкнот 100 долларов оказалась фальшивой. Все эти годы она хранила деньги дома, пока ей не понадобилось купить удобрения в Пинске.

О том, что банкнота поддельная, владелица не знала, так как она практически никак не отличалась от настоящей, сообщает УВД Брестского облисполкома.

В милиции напомнили, что основной поток подделок поступает в Беларусь из-за рубежа. Большая часть — из России, остальные — из Польши, Литвы и других европейских стран. В летний сезон больше привозят подделок из популярных курортов, в том числе с территории Турции и Египта.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Нет мира без украинского Крыма
Нет мира без украинского Крыма Рефат Чубаров
Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов
Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип