Белоруска привезла из Турции доллары и попала в «историю»
- 23.04.2025, 13:55
Началось с того, что в обменнике их не взяли.
В Пинске в отделении банка задержали 51-летнюю самозанятую жительницу Столинского района, которая принесла сдавать купюру 100 долларов. У кассира появились сомнения, что банкнота подлинная. Эксперты подтвердили: это фальшивка.
Выяснилось, что три года назад женщина ездила на отдых в Турцию. Там она купила в местном обменнике 300 долларов, и одна из банкнот 100 долларов оказалась фальшивой. Все эти годы она хранила деньги дома, пока ей не понадобилось купить удобрения в Пинске.
О том, что банкнота поддельная, владелица не знала, так как она практически никак не отличалась от настоящей, сообщает УВД Брестского облисполкома.
В милиции напомнили, что основной поток подделок поступает в Беларусь из-за рубежа. Большая часть — из России, остальные — из Польши, Литвы и других европейских стран. В летний сезон больше привозят подделок из популярных курортов, в том числе с территории Турции и Египта.