Чей Кенигсберг и Курилы Виктор Небоженко

23.04.2025, 13:55

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Как США загоняют себя в ловушку.

США заявили, что готовы признать российский контроль над Крымом. Тогда почему США не готовы признать Кенигсберг исторической частью Германии, Курилы — островами Японии, а Тайвань — частью континентального Китая? Америка «приглашает» сильные или агрессивные государства начать эпоху передела мира, захват соседних стран. А Трамп будет их всех мирить и отбирать вкусные куски у страны-жертвы агрессии.

Все дело в том, что Трампу нужен свежий прецедент, когда на глазах всего мира, открыто одно сильное государство отбирает у слабого государства часть страны и изменяет международно признанные границу в свою пользу (феномен путинской России). Это разрушает весь мировой порядок за последние 70 лет, но позволяет президенту Трампу успешно пройти в хаосе мира свой президентский срок.

Тогда, после Крыма, в фантазиях Трапа возможно изменение границы с Канадой или Мексикой. А зона Панамского канала или Гренландия может повторить путь Пуэрто-Рико и стать «свободно присоединившемся» к США.

Правда, эта империалистическая, «крымская» стратегия президента Трампа открывает дорогу и для Китая в освоении Дальнего Востока РФ или Венесуэлы против Гайаны.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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