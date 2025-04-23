В Кремле отреагировали на срыв переговоров по Украине в Лондоне 23.04.2025, 13:59

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Прокомментировать поручили Пескову.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал срыв переговоров США, Европы и Украины в Лондоне из-за отказа от участия в них госсекретаря США Марко Рубио и других европейских дипломатов, пишет УНИАН.

«В Лондоне действительно шла речь о встрече посланников из США и Украины с тем, чтоы США могли продолжить свои посреднические усилия. Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, поэтому эта встреча не состоялась», - заявил он.

Он также заявил, что Россия продолжает контакты с США по украинскому вопросу, при этом никаких контактов у Кремля ни с европейской, ни с украинской стороной нет.

По его словам, вокруг урегулирования войны в Украине много нюансов, где надо согласовать позиции, эта работа продолжается. Однако «любые наброски вариантов этого урегулирования не могут быть публичными, иначе потеряют свою эффективность», - заявил Песков.

Он также сказал, что Москва не расценивает слова Джей Ди Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона.

Песков также в который раз подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает против европейских миротворцев на Украине.

Переговоры в Лондоне отменили - что известно

Сегодня, 23 апреля, в Лондоне планировалась встреча высокого уровня с участием министров иностранных дел Украины, Великобритании, Германии, Франции и государственного секретаря США.

Однако госсекретарь США Марко Рубио отменил свое участие в связи с тем, что Украина четко заявила, что отклонит пункт предложения администрации Трампа о признании контроля России над временно оккупированным Крымом. После отказа госсекретаря США Марко Рубио лететь в Лондон аналогичные решения приняли также министры иностранных дел Франции и Германии.

Вместо этого в Лондоне проходят двусторонние переговоры между главными дипломатами Украины и Великобритании.

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