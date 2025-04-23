Wildberries вводит изменение для Беларуси 23.04.2025, 14:14

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Вырастут тарифы для ПВЗ.

Маркетплейс Wildberries проведет перерасчет тарифов для владельцев пунктов выдачи заказов в Беларуси. Об этом Office Life рассказали в компании.

В сообщении маркетплейса сказано, что изменения основаны на комплексном анализе экономических показателей, включая официальные данные по фонду оплаты труда и стоимости аренды помещений в разных регионах страны. При этом учли комментарии и предложения самих партнеров.

В итоге для более чем 750 ПВЗ текущий тариф вырастет. В некоторых случаях повышение может достигать 70%, предупредили представители маркетплейса. К примеру, если ранее выплаты пункта выдачи заказов составляли 2,16% от его общего оборота за последние 30 дней на конкретную дату, то сейчас это будет 3,8%.

В течение ближайшей недели начисления еще будут производить по действующим условиям. Затем выплаты начнут рассчитывать по обновленной системе. Как только переход произойдет, партнеры получат соответствующее уведомление в приложении.

По словам руководителя департамента развития ПВЗ Wildberries Максима Кима, «обновленные условия призваны обеспечить более точный и справедливый подход к расчету выплат с учетом региональных особенностей».

В ближайшее время ознакомиться с новым тарифом владельцы ПВЗ смогут в своих личных кабинетах. В компании уточняют, что в случае вопросов или несогласия с новыми условиями можно направить обращение в поддержку в личном кабинете. Каждое из них обещают рассмотреть индивидуально.

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