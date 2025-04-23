закрыть
23 апреля 2025, среда, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Wildberries вводит изменение для Беларуси

  • 23.04.2025, 14:14
  • 2,630
Wildberries вводит изменение для Беларуси

Вырастут тарифы для ПВЗ.

Маркетплейс Wildberries проведет перерасчет тарифов для владельцев пунктов выдачи заказов в Беларуси. Об этом Office Life рассказали в компании.

В сообщении маркетплейса сказано, что изменения основаны на комплексном анализе экономических показателей, включая официальные данные по фонду оплаты труда и стоимости аренды помещений в разных регионах страны. При этом учли комментарии и предложения самих партнеров.

В итоге для более чем 750 ПВЗ текущий тариф вырастет. В некоторых случаях повышение может достигать 70%, предупредили представители маркетплейса. К примеру, если ранее выплаты пункта выдачи заказов составляли 2,16% от его общего оборота за последние 30 дней на конкретную дату, то сейчас это будет 3,8%.

В течение ближайшей недели начисления еще будут производить по действующим условиям. Затем выплаты начнут рассчитывать по обновленной системе. Как только переход произойдет, партнеры получат соответствующее уведомление в приложении.

По словам руководителя департамента развития ПВЗ Wildberries Максима Кима, «обновленные условия призваны обеспечить более точный и справедливый подход к расчету выплат с учетом региональных особенностей».

В ближайшее время ознакомиться с новым тарифом владельцы ПВЗ смогут в своих личных кабинетах. В компании уточняют, что в случае вопросов или несогласия с новыми условиями можно направить обращение в поддержку в личном кабинете. Каждое из них обещают рассмотреть индивидуально.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Время больших перемен
Время больших перемен Владислав Иноземцев
Нет мира без украинского Крыма
Нет мира без украинского Крыма Рефат Чубаров
Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов