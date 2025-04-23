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Силовики задерживают белорусов за комментарии о пакистанцах

  • 23.04.2025, 14:20
  • 4,234
Силовики задерживают белорусов за комментарии о пакистанцах

Некоторых заставляют записать покаянные видео.

Провластный телеграм-канал опубликовал «покаянные» видео с двумя блогерами, задержанными за ролики о преступлениях, якобы совершенных гражданами Пакистана в Беларуси, пишет «Медиазона».

На записи молодой человек (авторы канала пишут, что ему 18 лет) с заблюренным лицом говорит, что распространил непроверенную информацию:

«Распространил ложь, сожалею о том, что написал комментарии в адрес жителей этой чудесной страны», — говорит он.

Еще одна девушка на видео говорит, что «совершила большую ошибку». Авторы канала пишут, что ей 20 лет, и «вывалила кучу оскорблений».

Кроме того, ролик с извинениями появился в тиктоке блогера Глеба Салия, на которого подписаны более 150 тысяч человек. В нем он говорит, что «сделал вброс в интернет про изнасилование девочки» и добавляет, что «не хочет ничего разжигать, никакую ненависть».

МВД опровергло информацию о массовом въезде в Беларусь граждан Пакистана, а также совершенных ими преступлениях.

«Нами выявлены активные провокаторы, которые умышленно пытались нагнетать обстановку в стране и манипулировать общественным мнением. За разжигание межнациональной вражды и дестабилизацию ситуации в республике будут применены самые строгие меры ответственности вплоть до уголовной», — цитирует ведомство «Белта».

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