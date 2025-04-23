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В Беларуси повсеместно запрещают продажу алкоголя

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  • 23.04.2025, 14:48
  • 3,162
В Беларуси повсеместно запрещают продажу алкоголя

Но есть исключения из правил.

Из постановлений, которые были опубликованы на Национальном правовом портале, следует, что алкогольную продукцию не будут реализовывать в Беларуси, пишет «Точка».

Отмечается, что все виды алкогольных напитков попадут под запрет практически везде. Купить спиртное нельзя будет в магазинах.

Однако всегда есть исключения из правил. К примеру, разрешено приобрести напитки для проведения ритуальных обрядов, юбилеев или свадебных торжеств.

Кроме того, алкогольную продукцию можно купить в заведениях, которые продают этот товар в розлив.

Известно, что запреты на продажу алкоголя будут действовать с 00:00 до 24:00 в конкретные дни.

Выпускные и последние звонки

Так, в Оршанском районе не разрешается покупать спиртное 24 мая и 13 июня. В эти дни будут проводить выпускные вечера и последний звонок.

Аналогичные ограничения вводятся в Сенненском, Белыничском и Новополоцком районах. Однако в последнем случае во время выпускных здесь реализовывать напитки не будут с 15:00 13 июня до 08:00 14 июня.

Также с 16:00 до 24:00 13 июня нельзя покупать спиртное в Верхнедвинском районе. А 24 мая продажу запретят с 08:00 до 12:00. К слову, здесь же 3 октября сутки не будут реализовывать алкоголь в связи с проведением мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню трезвости.

Еще один запрет в Белыничском районе будет действовать 1 сентября. Здесь состоится День трезвости. К слову, это не единственный район в Беларуси, который намерен провести такое мероприятие в 2025 году.

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