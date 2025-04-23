Прибыль Tesla упала на 71% из-за скандалов с Маском 1 23.04.2025, 14:56

1,294

В Forbes раскрыли подробности.

Чистая прибыль Tesla в первом квартале 2025 года уменьшилась на 71% из-за падения продаж. Среди причин - усиление конкуренции на внешних рынках и репутационные потери, вызванные участием Илона Маска в администрации Дональда Трампа. Об этом пишет Forbes со ссылкой на финотчетность компании.

Отмечается, что Tesla получила чистую прибыль в 409 млн долларов при доходах 19,3 млрд долларов после доставки 337 тысяч электромобилей в первом квартале. Это на 71% меньше, чем в этом же квартале прошлого года.

«Это был худший квартал для доставок Tesla за более чем два года после первого в истории снижения продаж, пишет TechCrunch. Прибыль компании была поддержана продажей налоговых кредитов на $595 млн, без которых были бы зафиксированы убытки», - говорится в материале.

Несмотря на это, акции Tesla выросли после того, как инвесторы сосредоточились на планах компании начать производство доступного электромобиля в июне и на заявлениях Илона Маска о сокращении его роли в департаменте правительственной эффективности.

Tesla также предупредила о влиянии торговой войны на бизнес, заявив, что пошлины Трампа и изменение политических настроений могут повлиять на спрос. Компания отметила, что пошлины, преимущественно на Китай, имеют большее влияние на ее энергетический бизнес.

Сообщается, что Tesla продолжает работать над производством доступных моделей, которое стартует в первой половине 2025 года, и отметила, что эти автомобили будут изготавливаться на тех же производственных линиях, что и Model Y и Model 3.

Как отметили в Forbes, при этом продажи Tesla сталкиваются с трудностями: линейка электромобилей устаревает, а Cybertruck еще не стал большим хитом. Политические взгляды Маска также вызвали негативную реакцию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com