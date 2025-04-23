«Что-то здесь подозрительно»: минчанам предложили странную подработку 2 23.04.2025, 15:00

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За 3 часа в день обещают 900 рублей «чистыми».

В TikTok опубликовали ролик, где предложили минчанам вечернюю подработку после 18 часов. Со слов автора видео, работать нужно будет три часа после указанного времени с понедельника по пятницу, плюс два раза по воскресеньям. За это пообещали платить 900 рублей «чистыми» в месяц, пишет «Телеграф».

«На уборку в вечернее время после шести вечера во Фрунзенском районе необходим один либо два человека. Что мы делаем? Обеспыливаем поверхности, моем полы, выносим мусор, поддерживаем в надлежащем виде офис. График работы — с понедельника по пятницу», — рассказал автор видео, добавив, что можно эти три часа начать отрабатывать и в 18, и в 19, и в 20 часов.

Два раза по воскресеньям, с его слов, тоже нужно будет убирать вечером, причем «не весь объем, а, скажем, 1/7» (вероятно, речь о площади, которую нужно будет убрать). «Три часика в вечернее время — точно не много», — считает белорус.

@sharks.by 3 часика в вечернее время - точно не много😌 ♬ Storytelling - Adriel

В одном из комментариев на вопрос об официальном оформлении на работу автор ролика ответил утвердительно. «Берете ли вы на работу в декретном отпуске?» — спросила другая комментаторша. «Вполне», — ответил автор видео.

«Как подработка на пару часов вечером, плюс 900 р. — для кого-то норм», — высказал свое мнение пользователь TikTok. С ним не согласились: «Да копейки, и площадь у вас, наверное, жесть».

Еще одна комментаторша тоже засомневалась: «Что-то здесь подозрительно! Там, видимо, 500 м кв. убирать надо!»

К слову, в комментариях автор видео уточнил локацию работы: вблизи торгового центра «Замок». За подробностями попросил обращаться в личные сообщения.

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