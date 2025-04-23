«Генерал Черешня»: на фронт направляется новый дрон для уничтожения бронетехники РФ 23.04.2025, 15:08

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Он имеет мощные электродвигатели.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию на фронте беспилотный FPV-авиакомплекс «Генерал Черешня».

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Как рассказали в ведомстве, коптеры комплекса «Генерал Черешня» базируются на рамах разного типоразмера. При этом они имеют мощные электродвигатели.

А вот целевое снаряжение беспилотников боевыми частями зависит от варианта применения. В зависимости от размера рамы, дроны могут нести на себе взрывной заряд, рассчитанный на поражение бронированных транспортных средств врага, автомобилей, блиндажей.

«Комплекс «Генерал Черешня» может быть развернут и подготовлен к работе за считанные минуты. Это чрезвычайно важно для обеспечения безопасности экипажа», - рассказали в Минобороны.

Производство дронов в Украине

С начала полномасштабного вторжения Украина существенно увеличила производство беспилотников. Над их разработкой работают как государственные, так и частные компании.

Отечественные производители создают ударные, разведывательные и морские дроны, которые уже доказали свою эффективность в уничтожении российского флота. Ранее правительство сообщало, что Украина способна ежегодно производить более 3 миллионов дронов различных типов.

Как отметил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, украинские беспилотники способны поражать цели на расстоянии до 1800 километров.

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