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Российские военные разграбили базу отдыха в Белгородской области

  • 23.04.2025, 15:20
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Российские военные разграбили базу отдыха в Белгородской области

Вынесли холодильники, пластиковые трубы и ковролин.

Российские военные разгромили и разграбили базу отдыха «Малиновка» в селе Новая Таволжанка в Белгородской области, пишет местное издание «Пепел».

По его данным, базу закрыли и законсервировали в мае 2023 года из-за обстрелов Шебекинского округа со стороны Украины. Сразу после этого объект самовольно заняли военные. До февраля 2025 года на территории базы отдыха дислоцировались разные подразделения, в том числе бойцы «ЧВК Вагнер» и как минимум две группы военнослужащих под управлением командиров с позывными «Рязань» и «Страж». Последние утверждали, что им «приказали» занять эту базу.

Когда военные покинули «Малиновку», они оставили после себя выбитые стекла и двери, разбитую мебель и разграбленные помещения. В частности, были украдены холодильники, бытовая техника, промышленный гриль, два бильярдных стола, насосы для бассейна, 160 алюминиевых радиаторов, 400 метров пластиковых труб, 200 квадратных метров ковролина и надувная лодка. Также военные слили из системы отопления 400 литров тосола. По данным «Пепла», собственники «Малиновки» написали заявления в следственные органы еще 10 февраля, предоставив список похищенного имущества из 37 позиций. Однако о результатах расследования до сих пор ничего неизвестно.

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