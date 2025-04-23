закрыть
23 апреля 2025, среда, 15:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы возможные площадки для пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси

  • 23.04.2025, 15:15
  • 1,372
Названы возможные площадки для пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси

Госатомнадзор озвучил три варианта.

Три возможные площадки для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов, назвал начальник управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Госатомнадзора Дмитрий Павлов, передает БелТА.

Работа по выбору площадки для размещения объекта идет до сих пор. Специалистами исследуются архивные и фондовые материалы и другая информация, чтобы принять взвешенное решение. Для этих целей изучается вся территория страны. На данный момент рассматривается три возможные площадки.

Одна из них — регион расположения Белорусской АЭС. Вторая — Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

— Кроме того, учитываем перспективы сооружения других ядерных объектов, потому рассматривается возможность сооружения пункта захоронения в Могилевской области, — рассказал Дмитрий Павлов.

Для выбора площадки создана государственная правительственная комиссия, в которую вошли эксперты из разных государственных органов. Работу по координации выполнения плана мероприятий по сооружению отслеживает созданная Министерством энергетики межведомственная рабочая группа.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Время больших перемен
Время больших перемен Владислав Иноземцев
Нет мира без украинского Крыма
Нет мира без украинского Крыма Рефат Чубаров
Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов