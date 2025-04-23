Названы возможные площадки для пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси
- 23.04.2025, 15:15
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Госатомнадзор озвучил три варианта.
Три возможные площадки для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов, назвал начальник управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Госатомнадзора Дмитрий Павлов, передает БелТА.
Работа по выбору площадки для размещения объекта идет до сих пор. Специалистами исследуются архивные и фондовые материалы и другая информация, чтобы принять взвешенное решение. Для этих целей изучается вся территория страны. На данный момент рассматривается три возможные площадки.
Одна из них — регион расположения Белорусской АЭС. Вторая — Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.
— Кроме того, учитываем перспективы сооружения других ядерных объектов, потому рассматривается возможность сооружения пункта захоронения в Могилевской области, — рассказал Дмитрий Павлов.
Для выбора площадки создана государственная правительственная комиссия, в которую вошли эксперты из разных государственных органов. Работу по координации выполнения плана мероприятий по сооружению отслеживает созданная Министерством энергетики межведомственная рабочая группа.