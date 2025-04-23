Что есть, чтобы похудеть в талии 23.04.2025, 15:32

Шесть лучших белковых продуктов для плоского живота.

Если не удалось похудеть летом, не нужно разочаровываться и откладывать похудение до следующего теплого времени года, а надо продолжать двигаться к своей цели.

По мнению диетологов, похудеть в области живота, сделать его плоским помогут продукты с высоким содержанием белка, которые следует употреблять при каждом приеме пищи. Ведь белок – это не только для наращивания мышц, важная роль белка для похудения состоит в том, что он обеспечивает долговременное чувство сытости, которое так необходимо для потери веса, пишет ТСН.

Что кушать, чтобы похудеть в талии

Эксперты назвали шесть продуктов с высоким содержанием белка, которые нужно регулярно потреблять, чтобы похудеть. Эти продукты не только благотворны для похудения, но и полезны для здоровья. Кроме того, немаловажно, что это доступные продукты.

Греческий йогурт

«Греческий йогурт – это вкусная еда с высоким содержанием белка, не требующая приготовления, особенно на завтрак. Люди склонны думать, что яйца содержат много белка, но одно яйцо содержит только 6 г белка по сравнению с 3/4 стакана йогурта, в котором 15 г белка на порцию», – уверяет диетолог Лейни Юнкин. К греческому йогурту можно добавить ягоды, фрукты, орехи, семена.

Нежирное мясо

Включив нежирное мясо, например, лосось или курицу в рацион, можно значительно снизить количество калорий из насыщенных жиров. Нежирные белки особенно полезны для тех, кто хочет лишиться висцерального жира.

К курице или лососю диетологи советуют добавить половину тарелки некрахмалистых овощей, таких как брокколи, или цельное зерно.

Яйца

Для завтрака с высоким содержанием белка идеально подойдут яйца — их можно кушать с тостами, готовить омлеты с овощами, варить и т.д. Одно яйцо содержит 6 г белка. «Белок, содержащийся в яйцах, может усилить термический эффект пищи и ускорить метаболизм», – говорит диетолог Жанетт Кимсзал.

Как отмечают эксперты, какой бы ни была ваша цель — увеличить мышечную массу тела, что ускоряет метаболизм, или просто сжечь жир — яйца должны быть основной частью вашего рациона.

Творог

Творог является очень важным источником белка, его обязательно нужно употреблять на завтрак. Диетолог Триста Бест отмечает, что «полстакана творога может обеспечить около 13 г белка и очень мало калорий, только 80 на порцию». Кроме того, творог является источником важных питательных элементов, включая кальций, фосфор, селен и витамин B12, необходимые для здоровья костей, иммунной функции и общего здоровья.

Тофу

Тофу – отличный продукт для тех, кто хочет сократить потребление мяса и выбирает вегетарианскую пищу. Благодаря высокому содержанию белка и низкому содержанию насыщенных жиров, он особенно эффективен в наращивании мышц и снижении веса.

«Тофу содержит незаменимые аминокислоты для набора мышечной массы, а также содержит низкое количество насыщенных жиров, которые помогают уменьшить жир на животе», – уверяет диетолог Кэтрин Джервасио. – Он содержит около 10 г белка на стограммовую порцию. И содержит всего 83 калории. Тофу можно обжарить с листовой зеленью, приготовить омлет (вместо яиц) на веганский завтрак или добавить в салаты».

Недозрелые соевые бобы (эдамаме)

Эдамаме – это богатое белком растение, которым можно наслаждаться как в свежем виде, так и жареным. «Одна чашка вареного эдамаме содержит 17 г белка, а также 8 г клетчатки на один прием пищи. Белок и клетчатка вместе помогают подавить гормоны голода, держать вас сытыми и помогают потерять вес», – считает диетолог Лейни Юнкин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com