Украинские военные взяли в плен наемника из Сенегала на Торецком направлении 23.04.2025, 15:36

Видеофакт.

Украинские военные из состава 49 отдельного штурмового батальона «Карпатская Сечь» взяли в плен африканского наемника из Сенегала.

Об этом сообщили на официальной странице подразделения.

Пленный был захвачен на Торецком направлении. После задержания он рассказал, что учился в России два года, а впоследствии планировал уехать в Германию. Однако, как утверждает сам сенегалец, ему предложили «сначала заработать» на войне, отправив его на фронт.

Перед пленом мужчина, по его словам, опасался, что украинские военные откроют по нему огонь. Вместо этого ему просто приказали идти за ними. При осмотре у него обнаружили незначительные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В разговоре с бойцами он признался, что передумал ехать в Европу - теперь хочет вернуться домой. Россию же охарактеризовал как «плохо, очень плохо».

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