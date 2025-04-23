Эстония создаст военную базу на границе с Россией 23.04.2025, 15:37

На объекте будут размещаться и подразделения союзников.

Эстония создаст военную базу в Нарве, чтобы усилить защиту границы с Россией, сообщил начальник Генерального штаба Сил обороны страны генерал-майор Вахур Карус, передает ERR. Предполагается, что на объекте разместят более 200 эстонских военнослужащих и подразделения союзников. Они будут находиться там на постоянной основе. При этом предусмотрена ротация.

«Мы частично представлены в городе через Кайтселийт (Союз обороны Эстонии — добровольческая военизированная организация), но наша цель — разместить там постоянные подразделения. <…> Они будут нести боевое дежурство, а затем возвращаться, например, в Йыхви или Тапа, для продолжения обычной подготовки», — пояснил Карус. Он уточнил, что на базе разместятся как действующие военнослужащие, так и призывники и резервисты. По его словам, военные станут частью «повседневной городской жизни» — это даст местному населению «четкий сигнал о присутствии эстонского государства» и продемонстрирует России, что «Нарва является неотъемлемой частью Эстонии». Карус добавил, что решение о создании базы было принято после консультаций командующего Силами обороны с парламентскими партиями, которые одобрили инициативу.

До этого, в сентябре 2024 года, Эстония открыла на юге возле границы с Россией военную базу Reedo, рассчитанную на 1000 человек. Отмечалось, что объект, размещенный рядом с Выру, будет использоваться как «точка сбора» в соответствии с планами НАТО по обороне.

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