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The Guardian: Подсанкционная белорусская древесина ввозится контрабандой в Великобританию

  • 23.04.2025, 15:39
The Guardian: Подсанкционная белорусская древесина ввозится контрабандой в Великобританию

Фанера оформляется как продукция, произведенная в других странах.

Подсанкционная древесина из Беларуси и России контрабандой ввозится в Великобританию, сообщает авторитетное британское издание The Guardian со ссылкой на результаты исследования международной некоммерческой организации World Forest ID.

Аналитики проверили точность десятков заявлений о происхождении заготовок на березовых изделиях. Образцы березы маркированы как произведенные в Украине, Польше, Эстонии и Латвии, но тесты с использованием «химического отпечатка пальца» древесины показали, что информация на этикетке 46% образцов не соответствует действительности.

Береза выращивается и обрабатывается в коммерческих целях на большей части территории Северной Европы, включая значительную часть России и Беларуси. После вторжения РФ в Украину импорт российской и белорусской фанеры и лесоматериалов в Великобританию и другие европейские страны стал незаконным из-за санкций.

Хотя в тестах не указывалась страна, где была выращена древесина, эксперты заявили, что единственными вероятными источниками происхождения древесины являются Россия и Беларусь.

«Есть небольшое количество компаний, которые производят этот материал легально. Березы, которые растут в Финляндии, заняты небольшим количеством лесопилок, производящих березовую фанеру. Есть и другие места в Прибалтике и Скандинавии. Но основная часть будет поставляться из России, что позволяет вкладівать деньги в российскую экономику, а значит нарушать санкции», - сообщил исполнительный директор Timber Development UK Дэвид Хопкинс.

Для проверки древесины исследователи использовали анализ соотношения стабильных изотопов, сравнивая химический состав образцов березы с эталонной базой данных со всей Северной и Восточной Европы. Для оценки географического происхождения ученые использовали маркеры, вызванные различиями в освещенности, почве и водных условиях.

После нападения России на Украину в 2022 году зафиксированный экспорт российской березы в европейские страны, включая Великобританию, резко сократился. Однако в последующие месяцы данные о торговле показывают, что экспорт из других стран, включая Казахстан и Турцию, значительно вырос. В случае с Казахстаном экспорт фанеры подскочил с 600 тонн в 2021 году до 25 600 тонн в 2022 году.

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